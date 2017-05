Chris Cornell será enterrado el 26 de mayo de 2017 en Los Ángeles

Los restos de Chris Cornell, vocalista de las bandas Soundgarden y Audioslave fallecido la semana pasada, serán enterrado este viernes 26 de mayo de 2017 en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles (EE.UU.), informaron este jueves 25 de mayo medios estadounidenses.

A una ceremonia privada con familiares y amigos le seguirá un homenaje público para que sus fans se despidan de él, el cual está programado para las 15:00. Cornell, de 52 años, se suicidó el pasado 17 de mayo tras un concierto con Soundgarden en Detroit, en el estado de Michigan.



Las autoridades lo hallaron con una cinta en el cuello en la habitación de un hotel de Detroit. La viuda de Cornell, Vicky Cornell, publicó este miércoles una carta abierta dirigida a su esposo en Billboard en la que confesó que se sentía "abatida".



"Vivimos los mejores momentos de nuestras vidas en la última década y lo siento, mi dulce amor, que no vi venir lo que te pasó esa noche. Siento que estuvieras solo, y sé que no eras tú, mi querido Christopher", expresó la viuda.



En el cementerio Hollywood Forever descansan algunas de las estrellas cinematográficas de antaño, como los actores Rudolph Valentino, Mickey Rooney, Douglas Fairbanks, Peter Lorre, Janet Gaynor o Clifton Webb.



Cornell nació en Seattle, en el estado de Washington, y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano. Empezó su carrera musical dentro de la escena del rock en 1984 con Soundgarden, banda que jugó un papel importante en el movimiento "grunge" de los años 90.



El grupo se disolvió entre 1997 y 2010 y en 2001 Cornell se unió a tres exmiembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave. El artista también cantó el tema de la película de James Bond 'Casino Royale'.