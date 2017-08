Chelsea Manning inaugura en Nueva York exposición sobre su identidad

La exinformante estadounidense Chelsea Manning, que cambió de sexo y salió en libertad tras pasar casi siete años en una prisión militar de su país, inauguró una exposición de arte en Nueva York centrada en su identidad.

Manning envió muestras de ADN como pelos o piel de las mejillas a la artista Heather Dewey-Hagbord durante su época en prisión, que a partir de ello hizo retratos en 3D. En total, 30 rostros en forma de máscaras pueden verse hasta comienzos de septiembre en la exposición 'A Becoming Resemblance' en la galería Fridman Gallery, en el barrio del Soho en Manhattan.



Desde su detención en 2010 y hasta su puesta en libertad no se conocía ninguna imagen de Manning, llamado Bradley antes de cambiar de sexo. "Las prisiones intentan convertirnos en inhumanos e irreales al ocultar nuestras fotografías y nuestra existencia al resto del mundo. El lenguaje de la imagen se convierte en una especie de prueba existencial", señala la mujer, de 29 años.



El ADN une la "química, la biología, la información y nuestra imagen de la belleza y la identidad". En la inauguración de la muestra el miércoles, Manning dijo a dpa:"Sólo estoy aquí para mostrar mi rostro".



Manning trabajaba como experto en informática para las fuerzas de combate estadounidenses cuando decidió filtrar gran cantidad de material secreto a la plataforma mediática Wikileaks.



Robó cientos de miles de documentos militares sobre temas como la guerra en Irak o Afganistán y en 2013 fue condenada por espionaje a 35 años de prisión militar. Sin embargo el ex presidente Barack Obama le redujo la condena poco antes de abandonar su cargo.