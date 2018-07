Chanel elige a la modelo refugiada Adut Akech para su nueva campaña

LEA TAMBIÉN

La nueva campaña de Chanel para la precolección otoño-invierno 2018-2019, lanzada hoy (20 de julio del 2018), tiene como protagonista a la modelo refugiada sursudanesa Adut Akech, que se convierte en una de las nuevas representantes de la "maison" tras haber abierto y cerrado sus dos últimos desfiles.

Akech fue a principios de este mes la segunda modelo negra que vistió un vestido de novia en la pasarela de la firma, diseño emblemático que suele cerrar las presentaciones de Costura, y también abrió el "show" Crucero, en mayo de este año.



La "top model", que debutó en Saint Laurent en septiembre de 2016 y desfiló en exclusiva para la firma durante dos temporadas antes de alcanzar mayor fama, aparece en la publicidad de Chanel, fotografiada por el diseñador Karl Lagerfeld, con un vestido negro marcado bajo el pecho con cinturón y logo de la casa.



Nacida en 1999 en lo que ahora es Sudán del Sur (independiente de Sudán desde 2001), pasó su infancia en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, y con seis años se trasladó junto a su familia a Australia, adonde llegaron sin apenas posesiones.

Akech, implicada en la lucha contra las armas de fuego, reivindicó su condición de refugiada cuando un programa de televisión recibió críticas en Australia por retratarla como tal.



"Soy una refugiada, es lo que soy y no me avergüenzo ni me enfado por ello. Sí, soy una ciudadana australiana y soy una sursudanesa australiana, pero sigo siendo una refugiada", dijo en una entrevista en el diario británico The Guardian en 2017.



Tras el desfile de julio, la modelo mandó un mensaje en su cuenta de Instagram animando a sus seguidores a mantenerse en pie ante la adversidad.



"Poco importa de dónde vengan o a dónde van. No pierdan la pasión ni la perseverancia y, sobre todo, no abandonen nunca porque acabarán consiguiendo vuestro sueño", escribió.



En las nuevas imágenes de Chanel, Lagerfeld la seleccionó para representar una línea que encarna "la sobriedad y la elegancia atemporal" y celebrar la "elegancia y modernidad" de la firma. La colección llegará a las tiendas a finales de este mes de julio.