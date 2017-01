28 reporteros chachis hablarán de su etnia

La difusión de la cultura y tradiciones del pueblo Chachi, a través de emisoras de radio, es una nueva iniciativa propuesta por la Federación de Centro Chachis de la provincia de Esmeraldas (Fecche).

Un grupo de esta nacionalidad, asentada en su mayoría en la zona norte de la ‘Provincia Verde’, busca transmitir sus ceremonias tradicionales, fiestas y las necesidades de su pueblo desde cada uno los 28 centros chachis en Esmeraldas.



Para ello, arrancaron con la selección de los futuros reporteros comunitarios -uno por cada centro-, para que informen lo que pasa en sus comunidades.



Esta primera fase contempla la capacitación de jóvenes chachis en comunicación, redacción de notas para radio, forma de presentar una noticia y definición de los temas de interés.



Para este proyecto se invertirán USD 50 000 que serán financiados con autogestión. Esto incluye la implementación de una red con equipos móviles para los reporteros.



Francisco Tapuyo, de 26 años, habita en Gualpí, en el norte de Esmeraldas, y desde hace una semana empezó con sus prácticas de locución. Él es uno de los cinco jóvenes que aspira ser reportero comunitario. “Siempre he tenido el deseo de hablar en radio”.



Tapuyo anhela que los 150 habitantes de Gualpí, en los márgenes del río Cayapas, lo escuchen todas las mañanas. Cuando escuchó por la radio que podía ser reportero, fue uno de los primeros en inscribirse en este proyecto.



Los chachis con más experiencia en radio dan a Tapuyo clases de dicción, vocalización y de presentación de noticias. La instrucción a los aspirantes está a cargo de dos presentadores de noticias de la radio Stereo Chachi, que ya tienen experiencia en este medio desde hace cinco años.



Fabián Cimarrón enseña a los aspirantes a locutar noticias y aunque no ha estudiado comunicación social es uno de los chachis que más conoce sobre comunicación en radio.



Para la capacitación de los futuros reporteros la Federación de Centros Chachis busca firmar un convenio con la Universidad Católica de Esmeraldas. “El convenio para profesionalizarlos es posible porque aporta al tema de comunicación con las etnias”, dijo Jacinto Fierro, de vinculación comunitaria de la Pucese.



Según Eliécer Añapa, director de Fortalecimiento Institucional de la Fecche, él trabajará en el diseño de la propuesta académica para que sus colaboradores obtengan el título de comunicadores sociales.



Entre los pertenecientes al pueblo Chachi hay pocos profesionales o jóvenes que sigan carreras afines a comunicación. La mayoría opta por otras especializaciones como Educación, Informática, Ambiente y Sociología.



Eso lo confirma Luis Añapa, exdirector de Educación Bilingüe. En esas carreras, afirma, hay una cantidad considerable de matriculados chachis que se educan en las dos universidades que hay en la ciudad de Esmeraldas.



Con este proyecto los chachis también aspiran a que se difundan aspectos históricos de la nacionalidad, así como sus expresiones artísticas y su trabajo artesanal.



Desde la creación de la radio comunitaria Stereo Chachi, que funciona en Esmeraldas desde hace cuatro años, la idea era que los programas sean dirigidos por gente de la misma etnia en su lengua materna (chapalá). Pero en la actualidad, muchos de estos programas aún se transmiten con el aporte de afros.



Los chachis que están en cinco cantones (Quinindé, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne y Esmeraldas), no han logrado llegar a todas las comunidades, con esta iniciativa.



De acuerdo con el censo de población y vivienda del 2010, la población chachi de Esmeraldas supera los 8 500 habitantes, con una mayor concentración cerca de los ríos Cayapas y Ónzole, en Eloy Alfaro.