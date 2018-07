César Millán contó cómo arriesgó su vida para ingresar a Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Con apenas USD 100 en su bolsillo, César Millán se lanzó a lo desconocido y arriesgó su vida para llegar a los Estados Unidos.

El famoso de origen mexicano, soñaba con convertirse en "el mejor entrenador de perros del mundo" y con ese objetivo en mente, a los 21 años de edad cruzó ilegalmente la frontera para llegar al país de las oportunidades.



Millán visitó el programa 'Red Table Talk' de su íntima amiga Jada Pinkett Smith y reveló la dramática y conmovedora historia de su vida.



César confesó que películas como 'Lassie' y 'Rin Tin Tin' fueron su inspiración y que desde los 13 años le dijo a su madre que algún día llegaría a Estados Unidos para lograr su objetivo



"Fui donde mi madre, de nuevo, y le dije 'mamá, me voy'. '¿A dónde vas? Mañana es Navidad', me dijo. Y le respondí 'me voy a Estados Unidos'. Entonces, mi padre, que había ahorrado USD 100, me los dio y lo puse en mis medias", contó Millán.



"Lo que ves es gente queriendo aprovecharse de ti. Pueden venderte, pueden matarte por órganos. Morir es más probable que conseguir saltar", reveló de la difícil situación que se vive en la frontera y contó que usó el dinero que le había dado su padre para pagarle a una persona que lo ayudó a cruzar.



"Un hombre delgado vino hacia mí, muy sucio, fumando un porro y me dijo 'por cruzar la frontera te cobro USD 100'. Era todo lo que tenía, era una señal. Él conocía el camino".



En Estados Unidos, Millán empezó a trabajar limpiando residencias de perros y luego inauguró un centro psicológico canino en California, enfocándose principalmente en la rehabilitación de perros agresivos.



Su labor fue tan exitosa que llegó al periódico Los Ángeles Times y después lo contrataron de un canal de televisión para un reality show titulado 'The Dog Whisperer' (El encantador de perros).



Jada Pinkett Smith, quien tenía una gran amistad con Millán, jugó un papel importante en su triunfo ya que lo incentivó a aprender inglés antes de presentarse en televisión e incluso le pagó una profesora particular durante un año para que fuera a su casa y le enseñara el idioma.



A pesar de sus logros profesionales, la vida personal de Millán transitó por un periodo muy oscuro. El conductor confesó que intentó suicidarse en el 2010 luego de que su esposa le pidió el divorcio y se murió su perro pitbull. Millán dice que el sentimiento del fracaso lo llevó a intentar quitarse la vida.



"El sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo. (Piensas que) Nadie te quiere, tu clan no te quiere. Mi clan familiar simplemente se fue. Es como si tu casa se estuviera incendiando y no pudieses hacer nada", confesó.



Millán logró salir de su depresión y meses después conoció a Jahira Dar, con quien se comprometió en el 2016.



A lo largo de su carrera, el famoso ha editado siete libros y participado de numerosos programas televisivos. Actualmente conduce el reality 'César Millan Live'.