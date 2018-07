 Certezas e interrogantes que dejó el último capítulo de 'Luis Miguel, la serie'

LEA TAMBIÉN

La ficción sobre la vida del cantante fue tan atrapante que cautivó al público. El capítulo final de la primera temporada de Luis Miguel, la serie arrojó certezas e interrogantes que sólo podrán ser develados con una nueva temporada que aún no está confirmada.

En la historia, el artista se nacionalizó como mexicano y tomó la decisión de conocer a la hija que no había reconocido. Además, la madre viajó a España para verlo y estuvo en contacto con el padre antes de desaparecer. Años más tarde, Luis Rey murió en España.



Sin embargo, quedan las preguntas en torno al paradero de la madre, de la cual desde 1986 no se sabe nada y que el padre no pudo decirle dónde se encontraba.



Además, si bien el Mossad (el Servicio de Inteligencia israelí) le dice que tenía información sobre la mujer, lo cierto es que el último capítulo de la serie queda abierta la posibilidad de que esté viva o muerta.



El capítulo 13 comienza mostrando uno de los tantos shows del Rey Sol, mientras su padre agoniza y él, ya se sabe por qué, insiste con su negativa a verlo.



Sin embargo, al darse cuenta que si desea saber el paradero de su madre, Luis Rey es el único que puede darle información al respecto, decide volar a España para estar junto a él.

Ya en el hospital, el tío Tito le cuenta a Alex Mc Cluskey que el hombre que le dio la vida al artista mexicano no está muriendo de cirrosis, sino de una rara enfermedad -da a entender que puede tratarse del VIH– y que esto podría no caerle bien a los fans de Micky.



Al mismo tiempo, Luis Rey le hace prometer a Tito que no le develará a su hijo el paradero de Marcela Basteri -la madre de Luismi– porque se lo quiere confesar él mismo, aunque esto finalmente no sucede.



La serie de Telemundo y Netflix deja ver que el último lugar en el que fue vista la mujer que le dio la vida al Rey sol es su casa en Las Matas, donde la esperan Luisito Rey y Tito para hablar sobre el cambio de discográfica del cantante cuando éste aún era menor de edad.



Por último, en el episodio final se muestra cómo Micky decide ir a conocer a su hija Michelle, luego de que Erika lo convence llevándole una foto de la niña, y en el año 1992 Hugo López le anuncia al cantante que su disco Romance es todo un éxito, lo que los llevará pronto a una gira por Sudamérica.



En lo que tiene que ver con el paradero de su madre, uno de los grandes misterios en torno a la vida del artista, y de la serie en consecuencia, vale recordar que recientemente, en una entrevista con Teleshow, uno de los grandes amigos de Luis Miguel, Polo Martínez, contó una frase que le dijo el cantante tras conocer la investigación del Mossad.



"Yo no puedo decir nada. Sé que fue a buscar a su hijo Sergio y que luego se iba a encontrar con el papá. Pasó un tiempo, y no hablamos más. Cuando algunos parientes dicen que Luis no la buscó, no es así: la buscó por todos lados".

También añadió "Lo dije mucho tiempo antes de que salga la serie: Luis Miguel había ido a los servicios de inteligencia judíos. Y cuando esa gente le dio un informe, me dijo: "Que Dios la tenga en la gloria". Así que algo le comentaron muy fuerte, porque él estaba convencido de eso", expresó al ser consultado sobre qué creía él que había pasado con ella.