El Centro de Especialidades del IESS, en San Juan, dejó de atender a los usuarios

En el Centro de Especialidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en San Juan, en el centro de Quito, se dejó de atender a los pacientes desde este jueves 11 de mayo del 2017.

La puerta de ingreso del establecimiento permaneció cerrada. En el sitio, una funcionaria se encarga de entregar los resultados de algunos exámenes médicos que ya están listos. Esta medida tomó por sorpresa a los usuarios y a la comunidad de San Juan, pues se les había anunciado que la atención se realizaría hasta el viernes 12 de mayo.



Una paciente de la tercera edad, que prefirió no dar su nombre, no ocultó su indignación. Ella arribó desde el puente dos, en el valle de Los Chillos, para realizarse unos exámenes de sangre. Bajo un torrencial aguacero, a la mujer le indicaron que debía trasladarse hasta el nuevo Centro Médico de La Mariscal. "Por qué no nos llaman a avisar antes", se lamentó.



Marcelo Regalado, vocero de la comunidad, dijo que las autoridades tomaron la decisión de que salga el dispensario, sin escuchar a los usuarios. "Estamos defraudados. Quisiéramos hablar con el presidente del Consejo Directivo del IESS".



Regalado indicó que en una reunión que mantuvieron con autoridades del IESS se les indicó que se haría todo lo posible para atender hasta este viernes, con el compromiso de agendar y comunicar los nuevos turnos a los pacientes. "Ahora amanecimos con la novedad que ya está cerrado".

Hasta el sitio también acudió Dennis Suárez, director Metropolitano de Gestión de Riesgos, quien indicó que hace dos años se realizó un informe sobre el predio, en el que se determinó que el sito está en una zona de alto riesgo. Pero recalcó que ellos solo hacen recomendaciones, y es el dueño del predio, en este caso el IESS, quien toma las decisiones.



"Nuestra entidad, en una forma responsable está tratando de evitar un riesgo mayor", agregó. El informe arrojó que en el predio hay riesgos de deslizamiento y riesgos estructurales. "Como Municipio tenemos definido las zonas de riesgo y esta es una de ellas". Señaló además que las fuertes lluvias registradas en la capital pueden provocar deslizamientos de tierra.



Representantes de San Juan, Miraflores Alto, Toctiuco y El Tejar, elaboraron un documento dirigido a Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, en el que solicitan que se haga un nuevo estudio técnico, pero con la participación de la comunidad para que se determine si el Centro de Especialidades está en riesgo o no y que se suspenda el traslado.



Por la mañana se trató de obtener un pronunciamiento de algún representante del Centro de Especialidades de San Juan, pero no se obtuvo respuesta.



Los vecinos y usuarios anunciaron que mañana organizarán una protesta más grande para exteriorizar su rechazo al traslado.