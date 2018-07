Las celebridades con títulos universitarios sorprendentes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No todas las celebridades sabían desde el primer momento que querían ser intérpretes o músicos, de modo que cuando llegaron a la universidad, sus miras no estaban puestas en estudiar teatro, cine o nada parecido.

De hecho, en muchos casos, sus interesas se establecieron en direcciones totalmente diferentes, lo que significa que hay muchas celebridades con extraños títulos universitarios. Por en un momento, estas celebridades consideraron otros trabajos que no implicaban ser el centro de atención.



Entre esta lista de títulos universitarios de celebridades más extrañas se encuentran una estrella de cine adulta con una maestría en educación, un ícono del rock que también es astrofísico y una leyenda de la comedia con una maestría en ingeniería eléctrica.



Seguramente sus carreras funcionaron un poco diferente de lo que habían planeado originalmente, pero es dudoso que alguno de ellos se esté quejando. Además, ni uno solo tiene que preocuparse de pagar esos préstamos estudiantiles por títulos que nunca usarán.

Rowan Atkinson



El hombre detrás de Mr. Bean está a años luz de la torpeza de su personaje más famoso. Rowan Atkinson tiene una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica del Queen's College, Oxford. Mientras todavía estaba en la universidad, ya estaba escribiendo y actuando, por lo que Atkinson aparentemente sabía a dónde quería llegar en última instancia a su carrera.

El actor que interpreta Mr. Bean tiene una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica. Foto: Infobae

Brian May



El músico de Queen obtuvo una Licenciatura en Física, con honores, en los 70. En 2007, regresó para terminar su doctorado en Astrofísica en la misma universidad, el Imperial College de Londres. Su tesis doctoral fue sobre los movimientos del polvo interplanetario.

El músico de Queen Brian May obtuvo una Licenciatura en Física. Foto: Inbofae

Will Ferrell



En 1990, el actor y humorista Will Ferrell se graduó de la Universidad del Sur de California ( USC) con un título sobre información deportiva. En 2017, recibió un título honorífico, y bromeó acerca de su licenciatura: "Era un programa tan difícil, tan arduo, que lo suspendieron ocho años después de que me fuera. Los que tenemos títulos de información deportiva somos un grupo de élite. Somos como los Navy Seals de los graduados de USC. Hay muy pocos de nosotros, y hubo una alta tasa de deserción".

El actor estadounidense obtuvo su título universitario sobre información deportiva. Foto: Infobae

Gerard Butler



El protagonista de '300 es un abogado graduado de la Universidad de Glasgow en Escocia. Luego fue pasante en una destacada firma de abogados de Edimburgo. Sin embargo, hizo un viaje al Festival de Cine de Edimburgo y vio Trainspotting, y toda su trayectoria profesional cambió. Al regresar pensó que ya no era posible para él la industria del cine. "Tengo 25. Perdí esa oportunidad. Una semana después, me despidieron del buffet", recordó el ahora actor escocés sobre el momento en que decidió que la actuación era su nueva pasión.

Gerard Butler se graduó como abogado. Foto: Infobae

Lisa Kudrow



La estrella de 'Friends' originalmente tenía la intención de seguir los pasos de su padre, un reconocido médico e investigador en el campo de neurociencia. En la Universidad de Vassar, en la ciudad neoyorquina de Poughkeepsie, Kudrow obtuvo una licenciatura en biología y, después de graduarse, trabajó en el equipo de investigación de su padre. Todo cambió para ella cuando un amigo de la familia, el comediante Jon Lovitz, le insistió para que pruebe como comediante en Los Ángeles.

La actriz Lisa Kudrow obtuvo una licenciatura en Biología. Foto: Infobae

Chris Martin



El líder de Coldplay, Chris Martin,conoció a sus compañeros de banda cuando aún era estudiante en el University College London. Pero no permitió que su banda descarrilara sus estudios. Se graduó con honores en latín antiguo y griego.

El líder de Coldplay se graduó con honores en latín antiguo y griego. Foto: Infobae

Rooney Mara



Se graduó en la Universidad de Nueva York en 2010. En sus años académicos, centró sus estudios en psicología, política social internacional y la formación de organizaciones sin fines de lucro.

La actriz estadounidense Rooney Mara realizó estudios de psicología. Foto: Infobae

Hugh Laurie



El protagonista de Dr House proviene de una familia bien educada, y se esperaba que siguiera sus pasos. Se graduó de Selwyn College, Cambridge, para mantenerse en línea con la "tradición familiar". Tiene un un título en Arqueología y Antropología, con una especialización en antropología social.

Hugh Laurie se especializó en antropología social. Foto: Infobae

Mayim Bialik



La actriz no es sólo una nerd en la pantalla chica. En el año 2000 se graduó en neurociencia y estudios judaicos y hebreos en la UCLA. En 2007 obtuvo un doctorado en neurociencia.

Mayim Bialik de ' Big Bang Theory se graduó en neurociencia. Foto: Infobae

Lionel Ritchie



Durante su tiempo en la Universidad de Tuskegee, Washington, Lionel Ritchie se encontró con los compañeros con quienes formaría su primer grupo, los Commodores. Se graduó en 1974 de la carrera de Economía. Tuvo que detener brevemente sus estudios mientras estaba de gira, pero finalmente regresó para completar su carrera.