Quiénes son los famosos afectados por la quiebra de la productora Weinstein

Un nuevo reporte compartido sobre los individuos y organizaciones afectados por la quiebra de la productora de Harvey Weinstein ha revelado que, no sólo decenas de mujeres han sido afectadas por el comportamiento inapropiado y lascivo del ex mandamás de Hollywood, sino también grandes estrellas masculinas e incluso fundaciones caritativas han sido víctimas del productor devenido en paria del mundo del entretenimiento.

Entre los nombres más resonantes se encuentran figuras de la talla de Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Pierce Brosnan, Heidi Klum, Seth Rogen, Quentin Tarantino y el legendario David Bowie. Pero sin lugar a dudas, uno de los personajes cuya presencia en el listado de afectados más ha llamado la atención ha sido el de la hija mayor del ex presidente Barack Obama, Malia Obama de sólo 19 años.



Independientemente de que no se han compartido detalles acerca de los montos que se adeudan a cada una de esta personas, se estima que el número total de afectados superaría las cuatro cifras.



En el caso particular de Malia, la joven realizó en 2017 una pasantía en el reality show de moda 'Project Runway', conducido por la modelo Heidi Klum, otra de las afectadas por la cesación de pagos.



El informe de 394 páginas incluye un amplio espectro de acreedores, desde otras compañías cinematográficas y agencias literarias a comerciantes y maquilladores. Pero sin lugar a dudas, lo que más repudio ha generado en la comunidad artística es la presencia de la Sociedad Estadounidense del Cáncer entre los damnificados, caso que recuerda a la estafa de esquema Ponzi pergeñada por el inversor Bernie Madoff, que afectó a una infinidad de fundaciones caritativas.



The Weinstein Company presentó una declaración de bancarrota bajo la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, lo que permite a las empresas con problemas financieros reorganizarse financieramente.



Expertos legales han confirmado que es muy probable que las víctimas de abuso de Weinstein difícilmente obtengan una compensación económica de parte de la corporación en problemas. Según el proceso habitual, los acreedores con garantía son los primeros en cobrar y dado que quienes sufrieron del acoso de Weinstein son consideradas "sin garantía", serían las últimas en ser tenidas en cuenta.



La revelación de que muchas de las afectadas por el escándalo que sirvió de plataforma para el movimiento de empoderamiento femenino conocido como #MeToo, vino acompañada de una decisión de la compañía de Weinstein de invalidar los acuerdos de no divulgación o confidencialidad, algo señalado como una estrategia de relaciones públicas para desviar la atención del hecho de que las víctimas no recibirían un centavo.

Mientras tanto, la firma Lantern Capital ha hecho una oferta de USD 310 millones por TWC, además del compromiso de asumir la responsabilidad por sus futuras obligaciones.

Se espera que el 4 de mayo se llegue a una definición sobre el futuro de la productora que supo ser una de las más prestigiosas de todo Hollywood.