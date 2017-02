El 28 de abril se realizará la sesión para elegir al nuevo presidente de la Casa de la Cultura

Los ciudadanos que se hayan inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), hasta el 21 de marzo del 2017, podrán participar en las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Así consta en el reglamento que el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregó a Raúl Pérez Torres.

En relación al documento, con fecha del 2 de febrero del 2017, Pérez Torres sostiene que está de acuerdo con la creación del RUAC por considerarlo un derecho de los profesionales del arte y la cultura. “En lo que no estamos de acuerdo -dice- es en el apuro de hacer en un mes lo que no pudieron hacer en diez años, con nueve ministros”.



En el calendario de actividades que tiene el reglamento para las elecciones de la CCE se incluye la conformación provisional del Núcleo de Pichincha, para el 3 de marzo; la entrega de la información del RUAC por parte del Ministerio de Cultura a la CCE, para el 27 de marzo; la inscripción de listas para candidaturas provinciales, que se realizará el 30 de marzo; y la sesión de la Junta Plenaria para elegir Presidente de la CCE, para el 28 de abril.



Frente a este cronograma Pérez Torres recordó que los 24 presidentes de los núcleos provinciales y de la casa matriz fueron elegidos de forma democrática y que por eso se van a presentar acciones de protección porque consideran que la premura de las nuevas elecciones es una violación a los derechos humanos.



Pérez Torres agrega que en medio de la premura por las elecciones la visita de Raúl Vallejo, hace unos días a la CCE, no sirvió de nada porque dijo que la institución haría el reglamento de elecciones y eso no se cumplió, y que es una falencia que se haya lanzado el RUAC sin un reglamento. Según un post de Facebook de Juan Martín Cueva, Viceministro de Cultura y Patrimonio, hasta la noche del 8 de febrero del 2017, había 1020 inscripciones en este registro.