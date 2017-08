Casa de la Cultura del Guayas abrió convocatoria al Salón de Octubre de pintura

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas (CCENG), abrió la convocatoria oficial que llama a participar en la edición 59 de su tradicional certamen de pintura, el Salón de Octubre, que repartirá premios por USD 14 000.

Los artistas plásticos ecuatorianos y los extranjeros con permanencia continuada de más de cinco años en Ecuador podrán enviar sus obras hasta el próximo 20 de septiembre. No podrán participar artistas que hubieran obtenido el primer premio en los dos últimos Salones.



El LIX Salón Nacional de Pintura 2017 ‘Independencia de Guayaquil’ otorgará un primer premio adquisición de

USD 10 000, un segundo premio de USD 3 000 y USD 1 000, al premio revelación para artistas menores de hasta 30 años.



Según las bases difundidas por la entidad, se admitirán todas las propuestas temáticas que hagan uso de las técnicas del género pintura en sus variados soportes bidimensionales y/o tridimensionales, y en distintas expresiones artísticas. Las creaciones deberán ser originales, que denoten perdurabilidad museable y que no hayan sido exhibidas al público en otros certámenes.



Cada artista podrá participar con una sola obra. El formato máximo admitido será de 150 centímetros lineales, tanto de alto como de ancho, ya sea que la obra participante fuera políptico o no. Los soportes tridimensionales no superarán 150 centímetros de alto y un metro cuadrado de base.



Las obras serán receptadas hasta el viernes 22 de septiembre en la Sala Araceli Gilbert (planta baja) de la Casa de la Cultura del Guayas (ubicada en las calles 9 de Octubre y Pedro Moncayo). El horario de recepción de las obras es de martes a viernes, de 09:00 a 18:00; y los sábados, de 09:00 a 15:00.



El Salón, con las obras ganadoras, las menciones de honor y las piezas admitidas a exposición será inaugurado el jueves 5 de octubre de 2017. Las bases completas puede solicitarse al correo electrónico: [email protected] Para mayor información llamar al teléfono 2300500 extensión 101.