La carta de amor que George H.W. Bush le escribió a Barbara durante la Segunda Guerra Mundial y que se viralizó

Es la única carta que recibió desde el frente que conservaba intacta. Las demás se habían perdido entre tantas mudanzas, idas y vueltas, destino y aventuras. Pero también, era la más cálida, la más romántica de ellas. Barbara Bush, quien murió ayer a los 92 años, se llevó el resto de las palabras de su amado esposo al más allá.

La misiva está fechada el 12 de diciembre de 1943. George H.W. Bush era piloto de la Armada y decidió escribirle a su prometida, por entonces Barbara Pierce. Hoy, esas palabras que llevan el membrete de la Marina de los Estados Unidos y muestran la letra del presidente norteamericano número 41 se volvió viral.



"Mi querida Bar", inicia formal pero íntimamente su mensaje un joven Bush de 19 años. "Esta debería ser una carta bastante fácil de escribir. Las palabras deben ser fáciles y, en resumen, debería ser fácil para mí contarte lo desesperadamente feliz que estaba de abrir el periódico y ver el anuncio de nuestro compromiso, pero de alguna manera no puedo decir en una carta todo lo que me gustaría", continuó.



"Te amo, preciosa, con todo mi corazón. Y saber que me amas significa mi vida. ¡Cuántas veces he pensado en la alegría inconmensurable que algún día nos daremos, cuán afortunados serán nuestros hijos de tener una madre como tú!", continuó el oficial de la Armada norteamericana.



En otro tramo de la extensa carta de amor, Bush escribió en la carta que 75 años después se volvería viral con la muerte de su amada esposa: "Esto puede sonar melodramático, pero si lo hace, es solo mi falta de palabras para decir lo que quiero decir. Bar, has hecho mi vida llena de todo lo que podría soñar".

Pero Bush no olvidaba que su misión, en ese momento era otra. Y que debía sobrevivir para poder volver a ver a Barbara. Destinado al Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, el joven aviador había decidido unirse a la Armada luego del ataque japonés a Pearl Harbor.



"Hemos estado trabajando durante mucho tiempo con un solo propósito en mente, estar tan equipados que pudiéramos encontrarnos y derrotar a nuestro enemigo. Sí quiero ir porque es mi parte, pero ahora no me presento como una aventura sino como un trabajo que espero que termine pronto.



Incluso ahora, con un buen espacio entre nosotros y el mar, estoy pensando en volver", exteriorizó Poppy -como se hacía llamar por Bar– ambas pasiones que se debatían en su interior.



La carta termina con una despedida: "Buenas noches, mi hermosa. Cada vez digo hermosa (sé) que estás a punto de matarme, pero tendrás que aceptarlo. Todo mi amor, querida. Poppy. Prometido público a partir del 12 de diciembre de 1943".



Barbara Pierce y George H.W. Bush se casaron finalmente cuando regresó de la guerra el 6 de enero de 1945. Este invierno cumplieron 73 años de matrimonio. Atravesaron muchas tormentas, vivieron alegrías y momentos de gloria. Ayer, él la despidió como la amó siempre, sabiendo que no pasará mucho tiempo hasta volver a estar juntos.