Carrie Fisher imitó a El Padrino contra un productor que acosaba a su amiga

Desde que el New York Times destapó el historial de acoso sexual durante décadas por parte del productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein, el pasado 5 de octubre del 2017, las denuncias de actrices famosas no han cesado hasta el día de hoy.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Léa Seydoux, entre otras, dijeron haber sido objeto de los avances sexuales de Weinstein.



A propósito de estas revelaciones, la guionista Heather Robinson también habló con una radio americana sobre el acoso que vivió con un productor de Sony. Pero en este caso, Carrie Fisher, la famosa princesa Leia de ‘Star Wars’, que falleció en diciembre del 2016, salió en su defensa.



De acuerdo con información del sitio español ABC.es, publicada este 17 de octubre, Fisher se enteró de que un conocido productor de Sony acosó a Robinson en una reunión de trabajo. ¿Cuál fue su reacción?



“Carrie me mandó un mensaje en el que me decía que acababa de hacer una visita a los estudios de Sony (...) Me dijo que sabía que ese hombre iba a estar allí y que había ido a su oficina personalmente a entregarle una cajita de una famosa joyería envuelta con su lazo blanco y todo”, contó Robinson.



La gran sorpresa fue que en lugar de las famosas joyas, en el interior de la caja Fisher había metido una lengua de vaca junto a una nota en la que escribió: "Si alguna vez vuelves a tocar a mi querida Heather, o a cualquier otra mujer, la siguiente entrega será algo tuyo metido en una caja más pequeña".



La información agrega que la actriz nunca tuvo problemas para relatar el lado oscuro de la industria hollywoodiense, ni sus años de adicciones y su difícil infancia, haciendo comedia de situaciones trágicas como la hipersexualización que sufrió tras interpretar el papel en 'Star Wars'.