Presidencia acoge exposición sobre mujeres en el arte ecuatoriano

El Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo de Ecuador, acoge desde hoy lunes 5 de marzo del 2018 la exposición 'Humanas: Mujeres en el arte ecuatoriano', una muestra hecha por "las mentes soñadoras, los puños combativos y la inmensa ternura de las mujeres", según el jefe de Estado, Lenín Moreno.

La exposición es parte del homenaje del Gobierno a las mujeres por su día internacional que se cumple el próximo jueves, se indicó durante la inauguración de la muestra.



Se trata de una retrospectiva de artistas mujeres desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, que se desarrolla con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar, con la que se firmó un convenio de cooperación para que estudiantes de la especialización superior en Museos y Patrimonio Histórico se encarguen de la curaduría.



Eliana Viteri, gestora cultural y docente de la Universidad San Francisco de Quito, comentó que la muestra está compuesta por obras de 26 artistas locales e internacionales, cuyas miradas, culturas diversas y lenguajes particulares han aportado a la dinámica plástica de Ecuador.



"El guion curatorial se refiere específicamente al empoderamiento femenino y, con ello, pretende marcar distancia con la mujer objeto, musa y modelo en la tradición artística, para así dotarle de un sentido propio a la creación por parte de mujeres y que incluye, además de la disciplina, la conciencia sobre sí mismas y de su ser en el mundo del arte", apuntó.



En la inauguración, el Jefe de Estado indicó que con la muestra se abre "la oportunidad de ver cómo, en cada época, las mujeres supieron desmarcarse de los estereotipos masculinos".



"Se atrevieron a pensar y a pronunciarse de forma diferente. Hicieron de la creación artística una expresión de su interioridad", comentó al destacar la creatividad de la mujeres.



Tras agradecer su participación en la muestra, el Presidente les invitó a las artistas a sumarse a la "gran cruzada" que adelanta su administración para erradicar la violencia de género.



"Estoy convencido de que el arte es una poderosa herramienta para generar conciencia sobre este grave problema", subrayó al considerar que el talento de las artistas "es la mejor arma para ganarle la batalla al machismo y a la inequidad".



En su opinión el título de la muestra es un "acierto" porque el artista es un "ser humano a secas, así, sencillamente humano" porque "ya no queremos aclarar la diversidad, ya estamos cansados de aclarar la diversidad, ya para qué? Tenemos que ejercerla, disfrutarla, no padecerla", recalcó.



La inclusión "será plena y real" cuando al decir artistas se entienda que se refiere a todos los seres humanos, sin distinción de género o raza, con y sin algún tipo de discapacidad, nacionales y extranjeros, añadió el Moreno.