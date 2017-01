Andújar recupera al monstruo clásico

En la literatura gótica, de suspenso paranormal y de misterio de la escritora Carolina Andújar, hay una apuesta al monstruo clásico. A ese ser atroz creado por escritores decimonónicos como John Polidori, que escribió ‘El Vampiro’,o Mary Shelley Wollstonecraft, autora de ‘Frankenstein’.

En su narrativa, los vampiros veganos y los monstruos que toman Coca-Cola o chatean por redes sociales no tienen cabida. Lo suyo es la mitología escandinava y griega. Una propuesta que la ha convertido en una de las autoras más populares de Colombia.



‘El despertar de la sirena’, su nueva novela, es la prueba de que las historias que le contaban sus antepasados húngaros quedaron impregnadas en su memoria. Este relato está ambientado en las costas de Finlandia y tiene como protagonistas a dos jóvenes y a una terrorífica sirena.



Aratos la ambición de Andújar por volver a lo clásico se ensombrece por el uso de palabras poco frecuentes en el lenguaje de los adolescentes, los lectores a los que está dirigida su obra. Lo atractivo de su escritura está en que conjuga elementos de la novela rosa con mitología.



En ‘El despertar de la sirena’ los protagonistas son Casandra y Reijo, dos jóvenes que entrecruzan sus vidas en torno a la leyenda de Jurate, una sirena maldita que emerge cada 300 años de las profundidades del océano para desposar a un nuevo marido.



En este relato la sirena que presenta Andújar mantiene el aspecto de la mujer-pez: un rostro de apariencia casi humana, torso femenino desnudo y con la parte inferior del cuerpo similar a la larga cola de un gran pez. De entrada podría ser la sirena dulce de Disney pero se trata de un monstruo detestable, siniestro y lleno de odios.



El guiño a la mitología griega aparece con Poseidón, el dios de los mares y cuyo poder es la obsesión de uno de los protagonistas.



Los finales de sus novelas, ‘Despertar de la sirena’ no es la excepción, se caracterizan por el ‘no todos vivieron felices para siempre’. Por ejemplo el idilio entre Casandra y Reijo sufre grandes transformaciones al final de la historia. Andújar no arma personajes con gran profundidad sicológica, pero logra romper con la linealidad de los ‘best seller’ estadounidenses.



En el listado de monstruos que aparecen en su literatura también están las brujas y los vampiros, seres aterradores y a veces siniestros, que se presentan como personajes antagónicos a los humanos.



En ‘Vampyr’, publicada en el 2009, Andújar arma una historia donde el misterio, la intriga y la venganza mueven a un grupo de vampiros que vive en la Europa del siglo XIX y ‘Pie de bruja’ (2014) es una narración en que la oscuridad y magia son los protagonistas.



Para Andújar, el mundo onírico también es fuente de inspiración. Lo que sueñan sus personajes son pistas que la autora extrae de sus vivencias y de sus sueños.