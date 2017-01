Carlos Villagrán asegura que no dejará de interpretar a Kiko

La noticia de la supuesta decisión de Carlos Villagrán de finalizar sus actuaciones como Kiko saltó ayer, 16 de enero de 2017, a portales nacionales e internacionales. Hoy, 17 de enero, el actor desmintió los rumores y aseguró que ni siquiera él estaba al tanto de su retiro de los escenarios.

Según informa el diario El Universal de México, Carlos Villagrán aseveró que su retiro "es mentira... hasta mis hijos me hablaron diciéndome 'oye papá ni siquiera a nosotros nos avisaste, pero ni yo lo sabía". Así, el actor desmintió la noticia que había sido confirmada por Ángel Villagrán, su sobrino que se había hecho pasar por su hijo en una entrevista con la agencia de noticias Notimex

Según Carlos, Ángel es el hijo de su hermana. "Vivió conmigo desde que era niño y me llamaba papá... hace mucho tiempo me dijo si le permitía usar el apellido de Villagrán, le contesté que sí, pero después vi que hacía cosas que no debía y decidí que ya no", contó el actor al medio mexicano.

La entrevista en la que Ángel Villagrán aseguró que Carlos dejará de interpretar a Kiko fue publicada por la agencia Notimex a finales de la tercera semana de enero y replicada por portales de todo el mundo. Allí, Ángel aseguró ser hijo del actor; sin embargo, eso fue desmentido ayer por Samantha Villagrán, hija de Carlos durante el programa 'Venga la alegría'.

Ella afirmó que su padre estaba molesto por la mentira. "Esta persona que dio la entrevista se hace pasar por Ángel Villagrán como hijo, pero es sobrino. Le provoca que muchos empresarios le hablen para confirmar si cancelan fechas, obviamente no se retira", dijo la hija del intérprete mexicano.

.@ChuladasSammily nos desmiente la noticia de que Carlos Villagrán (su papá) se retira del papel de 'Kiko'. @FARFAN_MARTIN pic.twitter.com/O99EmCB6n6 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 16, 2017

En la entrevista con Notimex, Ángel Villagrán dijo que Carlos se despedía del personaje por su edad y que había retomado su carrera como actor con otros roles.



Esto último sí fue confirmado por el actor. En la entrevista con El Universal de México aseguró que durante la gira de El Circo de Kiko en este año se dará en mayo un descanso para asistir al estreno de la película 'Como se tornar o pior aluno da escola' (Cómo convertirse en el peor alumno de la escuela', rodada en Brasil y dirigida por Danilo Gentili.



En el filme, una comedia con restricción para menores de 18 años, Carlos Villagrán interpreta a Ademar, el director de una escuela donde dos alumnos encuentran un diario que les enseña a causar problemas en el colegio y no ser culpados por ellos.

Villagrán aseguró estar muy agradecido por la oportunidad de actuar en el filme. "Fue muy divertido y me encuentro muy agraciado, como un consentido del Señor, de que me llamen para hacer otra cosa y cumplir con ella. Quedaron muy conformes conmigo, quieren hacer una segunda película", afirmó.