Carlos Rubira Infante será homenajeado con un concierto en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil organizará un concierto en homenaje al maestro Carlos Aurelio Rubira Infante, que este miércoles 9 de mayo fue seleccionado para integrar el Hall de la Fama de los Compositores Latinos 2018 y se incorporará al salón en una gala oficial el próximo 18 de octubre en el James L. Knight Center, en Miami, EE.UU.

Aurora León, representante de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, informó que el concierto de ingreso gratuito se realizará el próximo sábado 19 de mayo en el Paseo de los Presidentes, en el Malecón Simón Bolívar. El Cabildo también le dedicará al compositor guayaquileño un carro alegórico en el desfile cívico por las fiestas de Fundación de la ciudad, el próximo 25 de Julio.



Tras el cierre de votaciones, la Junta de Directores y los Oficiales del Latin Songwriters Hall of Fame anunciaron el miércoles los nombres de los cinco compositores que serán elevados al salón este año, entre los que están Gloria Trevi (México), Chucho Valdés (Cuba), Fernando Osorio (Venezuela) y KC Porter (Estados Unidos).



“Todo un país se unió para votar por 'el maestro de Julio Jaramillo', superando en las votaciones a los compositores de otros países en más del 60%”, informó este jueves 10 de mayo, Enrique Candell Rubira, nieto del compositor, quien agradeció a los votantes que participaron en una campaña impulsada por redes sociales.



El Latin Songwriters Hall of Fame no divulgó el número de votaciones de cada artista, aunque habló de miles de votantes en un comunicado publicado en su página web, en el que puso al ecuatoriano en tercer lugar en su lista.



“Hace dos semanas fuimos notificados vía telefónica por la señora Mónica Quiñónez, vocera de Latin Songwriters Hall of Fame, ella nos indicó que Carlos Rubira efectivamente había ganado y que había quedado en primer lugar y con una abismal diferencia en las votaciones”, agregó Candell.



La familia agradeció los oficios Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce) por radicar la nominación en Miami. El cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, presidente de Sayce, había asistido el año pasado a gala anual de los Premios La Musa donde Julio Jaramillo fue elevado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.



En un pequeño evento de homenaje, organizado este jueves en el auditorio de Diario El Universo en Guayaquil, el propio Rubira Infante agradeció la distinción que le llega a los 96 años de edad. “Estoy contento, descansando de tanto lucha, y digo lucha pero lo que he querido siempre es servirle a mi patria”, dijo.



Rubira Infante tiene más de 600 composiciones musicales registradas, entre pasillos, pasacalles, sanjuanitos, danzantes, tonadas, himnos, marchas, boleros y valses criollos.



En el concierto homenaje del próximo 19 de mayo del 2018 intervendrá una orquesta dirigida por el maestro Naldo Campos. Cantantes como Fernando Vargas, Juanita Córdova, César Augusto Montalvo, Fresia Saavedra y Nicole Rubira interpretarán temas del compositor, canciones como Playita Mía, Chica linda, Ambato tierra de flores y Guayaquileño madera de guerrero.