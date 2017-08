Cara Delevingne presenta 'Valerian' en México como mensaje de paz, amor y fe

La actriz británica Cara Delevingne presentó este 3 de agosto del 2017 en la Ciudad de México su nueva película, 'Valerian y la ciudad de los mil planetas', basada en una serie francesa de ciencia ficción, como un mensaje de que "el mundo necesita paz, amor y fe".

Un hotel en Paseo de la Reforma ubicado en el centro de la capital fue el escenario al que arribaron, desde "la ciudad de los mil planetas", los protagonistas del largometraje y su director, el francés Luc Besson.



Delevingne y Dane DeHaan fueron seleccionados para interpretar a los agentes espaciales de la metrópolis Alpha, encargados de salvaguardar el futuro de un universo que Besson creó con un presupuesto de 180 millones de dólares.



La también modelo compartió con la prensa su "alegría" por formar parte de un proyecto "épico" y que supone su octavo largometraje.



Dijo que su papel como la agente Laureline es digno de "robar el aliento" y muy diferente a su estelar en 'Escuadrón Suicida'.

"En cada película que hago aprendo mucho de los increíbles directores y actores con los que trabajo", dijo la actriz señalando a sus compañeros.



Añadió que nunca había "honrado al personaje como esta vez", y que su rol lo consiguió después de un "casting" de seis horas con Besson.

Al recordar la primera vez que leyó el guión, DeHaan señaló que su "mente no llega a tanto ni tan lejos" como la de Besson y que en la película, donde pasa a ser un "caballero en apuros", todo lo visual le pareció un tanto "apabullante" y "denso".



En ocasiones "no podía identificarme del todo con los mundos, entonces recurría a Luc para que me explicara; tuve que hacerlo como 20 veces y seguía sin entender del todo", afirmó el actor.



El creador del filme conoció a los diez años 'Valérian, agent spatio-temporel', la legendaria tira cómica en la que se basó, realizada por sus compatriotas Pierre Christin y Jean-Claude Mézires.



Besson mencionó que la cinta es una entrega más de su casa productora EuropaCorp, donde las historias con heroínas femeninas se han vuelto una marca gracias a que trata a ambos sexos de la misma manera.



El tráiler del filme, coprotagonizado por Clive Owen y Rihanna, recuerda a clásicos del género como la saga 'Star Wars', 'Avatar' e incluso 'El quinto elemento', algo que el realizador acepta de buen grado.



Luc Besson es reconocido por cintas como 'Nikita' (1990), 'Juana de Arco' (1999) y 'Lucy' (2014).