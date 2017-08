Cara Delevingne se enamora mientras salva al universo

En 30 años de trayectoria como director , Luc Besson le ha dejado al cine historias protagonizadas por inolvidables duplas cinematográficas, como Natalie Portman y Jean Reno en ‘El profesional’, Mila Jovovich y Bruce Willis en ‘El quinto elemento’ y Scarlett Johansson y Morgan Freeman en ‘Lucy’.

Ahora, el cineasta francés le apuesta a Cara Delevingne y a Dane DeHaan, una pareja de actores jóvenes, con una carrera en pleno ascenso en la industria de Hollywood, para poner en escena ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’.



En la cinta, basada en el comic ‘Valerian y Laurine’, Delevingne y DeHaan viajan en el tiempo y en el espacio, para convertirse en dos agentes especiales, encargados de la seguridad de la ciudad Alpha, en la que de pronto aparece una fuerza oscura que amenaza su pacífica existencia.



Si en la filmografía de Besson, los fuertes personajes femeninos han sido una constante, ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’ no iba a ser la excepción. En una entrevista desde el set de rodaje, la actriz y modelo revela algunos detalles sobre su personaje. Delevingne describe a Laurine como una mujer ruda, inteligente, fuerte, una mujer que se sostiene y está en todo momento con su compañero el Mayor Valerian. “Tiene un gran corazón, es romántica en muchas formas, pero no le gusta demostrarlo para que no vean su debilidad. Ella se enamora mientras salva al mundo”, dice la intérprete que acaba de cumplir 25 años, el pasado 12 de agosto.

Video: YouTube, cuenta: Trailers y Estrenos

Para la actriz británica, ese mundo está representado por Alpha, “una estación espacial donde se reúnen, con el paso de muchos años, diferentes especies del universo que construyen paulatinamente este lugar intergaláctico, donde todas decidieron convivir y aprenden unas de otras”.



Sobre su encuentro con DeHaan como coprotagonista, Delevingne explica que ya habían trabajado juntos antes, en la producción de ‘Tulip Fever’. “No nos habíamos hablado, pero lo vi en la última película que hicimos y es un increíble actor, estaba emocionada de saber de que él iba a estar en esta película porque realmente quería conocerlo. Él se entrega completamente y se transforma, ha sido increíble ver como se ha metido en su personaje y siento que se ha apropiado de muchas cosas de Valerian”.



Una vez en el set, entre los dos se teje una divertida y compleja relación. “Él constantemente está coqueteando y queriendo meterse en su corazón. Ella quiere únicamente hacer su trabajo, lo mejor que pueda. Ella tiene gran respeto por él y desea que realmente la ame como dice y le pide que pruebe que es así. Eso es lo que ella espera, que él le demuestre que la ama”, cuenta.



Utilizando la técnica de captura de movimiento para producir gran parte de la película, Delevingne viaja por primera vez al espacio en un filme con un alto impacto visual y una producción cuidada al detalle que ha exigido de los protagonistas un mayor esfuerzo físico y creativo.



“Son tantas cosas que no se han visto antes, las locaciones y los sets son muy detallados, cada pequeño elemento es muy meticuloso y específico. Todo ha sido tan bien pensado que ha sido increíble entrar a los escenarios todos días. Parece el parque de diversiones de Luc”, dice la actriz que se ha vestido un traje espacial por primera vez. Nunca he tomado tantas fotos de mí misma en toda mi vida. Por cierto me lo voy a quedar, es mío. Halloween será mío el próximo año”.