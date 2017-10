Cara Delevigne y Léa Seydoux se suman a acusaciones contra Weinstein

Las actrices Cara Delevingne y Léa Seydoux relataron este miércoles 11 de octubre de 2017 haber sido objeto de los avances sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein, continuando la serie de testimonios de mujeres contra uno de los hombres más poderosos de la industria del cine.

En un comunicado divulgado por su publicista, Delevingne dijo que Weinstein trató de besarla luego de una reunión para discutir una película.



La estrella de 25 años de 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' dijo que tan pronto estuvo sola con Weinstein, el productor empezó a “alardear” de como “creó las carreras” de actrices con las cuales afirmaba haberse acostado, antes de invitarla a su habitación.



Aunque inicialmente se rehusó, terminó yendo: “en ese momento me sentí muy vulnerable”, recordó la también modelo nacida en Londres.



Delevingne dijo que otra mujer estaba en la habitación y que Weinstein, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, les pidió que se besaran. La actriz intentó reducir la tensión preguntando si podía cantar y hacer una audición frente a él.



“Luego de cantar dije otra vez que me tenía que ir. Él me acompañó a la puerta e intentó besarme en los labios. Lo detuve y pude salir de la habitación”, añadió.



Aunque obtuvo el papel en la película Delevingne dijo que se “sintió horrible” porque “siempre” pensó que se debía a ese encuentro.



Una historia similar relató la actriz francesa Léa Seydoux en un artículo en el diario británico The Guardian.



“Estábamos hablando en el sofá cuando de repente saltó sobre mí e intentó besarme. Tuve que defenderme. Es grande y gordo, así que tuve que ser fuerte para resistirme. Salí de su habitación, completamente asqueada”, dijo la actriz de 32 años ganadora de la Palma de Oro en 2013 por 'La vida de Adèle'.



Seydoux contó como en cenas vio a Weinstein alardear de las mujeres con las que había tenido sexo en Hollywood sumado a innumerables comentarios misóginos.



“Eso es lo más asqueroso, todo el mundo sabía lo que Weinstein hacía y nadie hizo nada. Es increíble cómo alguien pueda comportarse así por décadas y aún mantener su carrera”, denunció.



Weinstein fue despedido el domingo 8 de octubre de 2017 de su propia compañía, tres días después de que un explosivo informe del diario The New York Times afirmó que el ganador del Oscar había acosado sexualmente a jóvenes mujeres que aspiraban a una carrera en el cine.



Entre sus víctimas también se incluyen Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie.



Seydoux y Delevingne relataron que el caso de Weinstein, aunque pudo ser el más extremo, no es único en la industria del cine.



“En cada industria y especialmente en Hollywood, los hombres abusan de su poder y usan la intimidación para salirse con la suya”, dijo Delevingne, señalando que todos quienes defienden a los abusadores son “parte de problema”.

“En esta industria hay directores que abusan de su posición, tienen mucha influencia (...). Con Harvey fue físico, con otros solo palabras”, apuntó Seydoux.