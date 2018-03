Capturan en un poblado mexicano a Tyson, un hipopótamo vagabundo

Tyson, un hipopótamo del Nilo de 600 kilos que vagaba libremente por una zona poblada del estado mexicano de Veracruz, fue capturado por las autoridades ambientales tras diez días de minucioso seguimiento.

El hipopótamo, cuya presencia había sido reportada desde finales de febrero de acuerdo con medios locales, era considerado “potencialmente peligroso” pero se había ganado la simpatía de pobladores de la comunidad de Las Choapas, quienes en el momento de la captura reclamaban a gritos: “¡No se lo lleven!”.



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este martes que Tyson, bautizado así por los habitantes de la zona, fue capturado para confinarlo a un área natural protegida de Orizaba, también en Veracruz, aunque permanecerá cautivo “hasta que se determine su situación jurídica”.



Tras diez días de paciente seguimiento para estudiar sus hábitos y definir una estrategia de captura, el hipopótamo fue atrapado el lunes 19 de marzo del 2018 “induciéndolo con alimento”, como frutas y verduras, y “sin aplicación de sedante”.



Entonces “fue colocado en una caja transportadora especial”, detalla el organismo en un comunicado.

A pesar de que las autoridades hicieron un llamado para que las personas no interactúen con el hipopótamo, imágenes muestran que la gente se acercaba al animal. Foto: AFP.



El enorme ejemplar, de 1,15 metros de altura y 2,20 de largo y que se calcula tiene tres años de edad, fue encontrado días atrás en Las Choapas y provocó la curiosidad de los habitantes, ante lo cual las autoridades ambientales lanzaron un llamado a no interactuar con él.



Un fotógrafo de la AFP captó imágenes de personas muy cerca del animal a orillas de un río. En una de ellas un hombre parece incluso acariciarlo.



La Profepa no ha conseguido aún determinar la procedencia del animal, que ganó tal popularidad que los vecinos le llevaban alimento y hasta abrieron una página en Facebook, Tyzon, el hipopótamo Choapense, en la que muestran memes e imágenes de distintos hipopótamos, sin que haya certeza de cuáles corresponden a este en particular.

El hipopótamo fue nombrado Tyson por la comunidad e incluso se creó una página en Facebook en su honor. Foto: AFP.



Se “ha dispuesto de lo necesario para que Tyson tenga las condiciones óptimas y se garantice su protección y conservación”, añade el comunicado.



“Aunque este ejemplar hasta el momento se ha mostrado dócil, de manera sorpresiva puede cambiar su conducta y tornarse sumamente agresivo contra las personas”, había alertado la Profepa antes de la captura.



“En África lo califican como el animal más feroz y se conoce que los ataques a humanos se deben principalmente a que descubren alguna persona intrusa en su camino hacia el agua o su ruta de escape, debido a que están invadiendo su espacio”, añadió.

Esta especie es nativa de África, por lo que podría representar también un riesgo para las poblaciones de especies autóctonas.