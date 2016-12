Seis astros ganaron su pedestal en el Salón de la Fama del Rock

Como ocurre en cada víspera de Navidad, se anunció el resultado de la votación que elige a los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock. En un año con grandes pérdidas por la muerte de exponentes del género, como David Bowie y Prince, se premia a nombres emblemáticos, de pergaminos ilustres.

Yes es el más venerable de la lista. El grupo británico publicó su primer álbum en 1969 y durante toda la década del 70 lideró el rock progresivo con álbumes conceptuales que incluían canciones de alrededor de 20 minutos. La fama global, en todo caso, recién llegó en 1983, con la canción Owner of a Lonely Heart, su único número uno.



Con 21 álbumes de estudio, el último publicado en 2014, Yes ha sufrido variaciones en su alineación. Ya no está el cantante Jon Anderson (reemplazado en 2010) ni el bajista Chris Squire (muerto en 2015 y único músico que grabó en todos los discos). Solo el guitarrista Steve Howe perdura de la alineación clásica, completada por el teclista Rick Wakeman y el baterista Bill Bruford.



Journey, exponente estadounidenses del rock de estadios con 14 álbumes, empezó en 1975 con el guitarrista Neal Schon y el teclista Gregg Rolie, en una onda muy progresiva. Pero se pasó a un estilo más melódico cuando el cantante (y galán) Steve Perry entró al grupo en 1978. Tras cambios de integrantes, su último disco es de 2011.



Electric Light Orchestra, liderada por el británico Jeff Lyne, fue una fábrica de ‘hits’ entre 1971 y 2001, aunque curiosamente el éxito fue mayor en Estados Unidos que en su país. Lyne sigue activo aunque peleado con sus viejos compañeros.



Pearl Jam formó parte de la gloriosa irrupción del grunge en los 90. Su álbum debut ‘Ten’ colocó al grupo liderado por el cantante Eddie Vedder entre las bandas más poderosas de la década (¡10 millones de dólares recaudados de un tirón!). Tras 10 discos de estudio hasta 2013, Pearl Jam nunca volvió a vender tanto como con ‘Ten’. No ayudaba que fueran reacios a grabar videos.



Joan Báez, con 75 años y aún activa, es recordada por sus canciones protesta. Publicó 24 álbumes desde 1960 hasta 2008. Nunca tuvo un número uno, pero fue ícono de una época.



El neoyorquino Tupac Shakur cierra esta lista. Murió en 1996 abaleado por un desconocido en Las Vegas. Grabó cinco discos, acumuló más de USD 100 millones y la Rolling Stone lo considera el mejor exponente del rap de la historia, con canciones sobre la violencia del Bronx y la desigualdad racial. Un mártir que ahora tiene pedestal.