Cantante muestra la herida que una araña dejó en su rostro

Meghan Linsey, una mujer de 31 años de edad, se despertó con una herida y un hueco en su cara. Utilizó las redes sociales para compartir lo que le había pasado.

En febrero del 2017, Linsey publicó en su cuenta de Instagram una foto suya que mostraba las heridas, la hinchazón en su cara y una araña. Acompañó la imagen con una explicación de lo que le había pasado. “El 12 de febrero, me desperté con una sensación de picazón en mi cara. Miré y en mi mano derecha estaba una araña muerta. De alguna manera, mientras dormía, una araña me había mordido y yo la había matado. Este escenario está literalmente en la parte superior de mi lista de pesadilla. El escozor era horrible y sabía que tenía que ser venenoso. Puse la araña en una bolsa y me dirigí a la atención urgente”, escribió en la red social.



Además, la cantante estadounidense conocida por su participación en el reallity show The Voice contó que presentó síntomas como: espasmos musculares, erupción de cuerpo e hinchazón en la cara por la maridad de la araña. La reacción se habría dado porque el arácnido pertenece a una de las especies más venenosas que existen en Estados Unidos. Sin embargo, señaló, con los medicamentos comenzó un tratamiento que ha dado resultados positivos.



Según la artista, en el centro médico que fue atendida habían comprobado que la picadura de esta araña le había provocado la herida. Uno de los efectos fue la expansión de células muertas alrededor de la parte afectada, que con el tratamiento logró ser controlada.

Linsey en las redes sociales publicó fotos para mostrar el progreso de su curación en los últimos tres meses. En las imágenes se ve en inicio la piel hinchada, luego el pigmento muere por el veneno de la araña. Posteriormente se forma una herida profunda y ahora tiene una marca en su cara que irá desapareciendo.



Con el avance de su curación, ella ha retomado sus actividades cotidianas y sus presentaciones artísticas. La cantante también hizo un llamado a sus seguidores para que tengan cuidado y se protejan si viven en zonas donde existan la araña reclusa parda o reclusa marrón, cuyo veneno es necrótico.



Las especies de la araña reclusa parda es nativa de América del Sur y se la ha encontrado en Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil. En el país habita en regiones como las Islas Galápagos y la Amazonía.