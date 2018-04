La cantante Lorde se disculpó por usar una desafortunada referencia a Whitney Houston

Lorde causó ira en las redes sociales tras publicar una foto de una bañera con una desafortunada referencia a la icónica Whitney Houston.

La cantante de 21 años de edad nacida en Nueva Zelanda compartió con sus seguidores la foto de una bañera y escribió la siguiente frase de la canción más emblemática de la fallecida artista, "And iiii will always love you".



Inmediatamente tras subir la foto, las redes estallaron con mensajes y críticas atacando a Lorde.



Lorde eliminó la foto y se disculpó públicamente en sus historias de Instagram.

La publicación de la cantante fue eliminada a los minutos de recibir críticas de sus seguidores. Foto: Infobae.

"Cita extremadamente mal elegida", escribió la cantante de Green Light, "Pido disculpas a todos aquellos que ofendí. No me di cuenta de esto, solo estaba emocionada de darme un baño". La cantante agregó, "Soy una idiota. Amo a Whitney para siempre. Disculpas nuevamente".



En una segunda publicación la cantante explicó a sus seguidores que no era su día. "No es mi maldito día hoy", escribió en letras mayúsculas.

Lorde se encuentra actualmente en el medio de su gira mundial, Melodrama World Tour.