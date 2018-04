La cantante Demi Lovato cancela su concierto en Quito

LEA TAMBIÉN

La cantante Demi Lovato anunció hoy 10 de abril de 2018, que su concierto en Ecuador, Costa Rica Y Panamá serán cancelados. Según publicó la cantante en sus cuentas en redes sociales, no habrá las presentaciones por problemas de producción.

El tour Tell me you love me, programado para el 28 de abril en Quito, queda oficialmente cancelado por So High Events. "Lo siento mucho, sé que esto es un fastidio. Para los que pueden ir, te prometo que vale la pena esperar y espero verlos a todos", dice la cantante en el comunicado.

"Este tema es netamente de la artista, nosotros como empresa hemos hecho todo lo humanamente posible, ya vamos a sacar un comunicado informando más detalles sobre temas de devolución de entradas, etc. Agradecemos su comprensión." respondió So High Events en la publicación de Facebook.



Además, existirá un reembolso completo para quienes compraron sus boletos. Las nuevas fechas de los conciertos para América del Sur serán anunciadas, asegura la cantante. Lovato continuará con su tour en los distintos países como México, Chile, Brasil y Argentina.