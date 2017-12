La cantante dominicana Ángela Carrasco despedirá el año con concierto en Manabí

Aunque reconocida como una exponente de la balada romántica latinoamericana, la cantante dominicana Ángela Carrasco mostrará también su faceta “guarachera" y tropical en un concierto con el que despedirá el año este 31 de diciembre en el Montecristi Golf Club y Villas, en Manabí.

“Tengo un nuevo espectáculo con el que estoy presentando shows en Latinoamérica, España y Estados Unidos, que lleva por título Quererte a ti, y es un homenaje con banda sinfónica a los temas de Camilo Sesto”, contó Carrasco en una rueda de prensa en Guayaquil.



El show incluirá canciones tropicales como Candela y Caribe, un tema que grabó junto a Celia Cruz, además de canciones “vitales” de su repertorio, en un concierto a tono con el renacer del nuevo año –dijo-, con las clásicas Quererte a ti o Lo quiero a morir o baladas como Ahora o nunca y Necesito de alguien como tú.



Carrasco, quien reside en España, contó que en su carrera fue clave el cantautor español Camilo Sesto, quien le escribió canciones y le produjo sus primeros discos, y con quien protagonizó la versión española de la ópera-rock Jesucristo Superstar.



“Fue algo muy especial, las voces se compaginaban muy bien, y las canciones estaban hechas a mi medida. Yo estaba enamorada de Algo de mí y una madrugada Camilo me llamó a cantarme Quererte a ti, me hizo un disco maravilloso, que incluyó canciones como Callados”, recordó.



Carrasco trabaja en un nuevo disco, que incluirá canciones conocidas y nuevas, en algunas de ellas se estrena como compositora. “De tanto cantar al amor, ahora también estoy escribiendo”, dijo.



“Ecuador, Colombia y Perú fueron países que me auparon muchísimo, dieron el pistoletazo a mi carrera. En estos países pude saborear las mieles de los que era tener fans. (…) En Perú vendí un triple disco de platino antes que Michael Jackson.”, apuntó entre risas la cantante, con cuatro décadas de trayectoria. “Y sí, tengo 42 años de carrera y ¿qué?”, dijo riendo en otro momento la artista, quien se declaró amante del ceviche ecuatoriano y de los sombreros de paja de toquilla.



La fiesta de Año Nuevo del Montecristi Golf Club y Villas, que comenzará el 31 de diciembre a las 23:00, incluirá cena buffet, barra libre, juegos artificiales y shows con orquesta en vivo y DJ. El valor de la entrada es de USD 150 por persona con cena y fiesta; y USD 120, solo la fiesta.