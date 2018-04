Las candidatas del Miss Ecuador desfilaron en trajes de novia

Las 22 candidatas del certamen Miss Ecuador 2018 participaron la noche del miércoles 4 de abril del 2018 en un desfile de moda nupcial donde lucieron conjuntos de cóctel para bodas civiles o en la playa, vestidos elegantes para acudir a las fiestas de matrimonio, hasta vaporosos trajes de novia, diseños blancos con diversos tipos de velos o sin tul.

El desfile hizo parte de una vitrina de novias con todo tipo de servicios para matrimonios organizada por el Hotel Radison de Guayaquil y marca la segunda etapa de la edición 64 del concurso nacional de belleza, que concluirá el próximo 5 de mayo en la noche de coronación en Machala.



En una primera parte las candidatas desfilaron conjuntos semiformales de Optimoda, luego los vestidos formales estuvieron a cargo de los diseñadores Patricia Klein y Marco Tapia, y los vestidos blancos para bodas eclesiásticas fueron de Casa D’ Novias, una boutique que exhibió además un diseño en color rojo.



Abigail Soria, candidata de Ambato, y Lisseth Naranjo, de Cuenca, lucieron diseños ricos en bordados, escotes en ‘v’ sin mangas y faldas voluminosas, aunque la primera candidata con un velo y la segunda con una capa.



Ylinka Draskovic, representante de Guayaquil, decidió estar en el grupo de una docena de candidatas que lucieron vestidos de novia en contra de toda superstición. “Estoy muy emocionada, además el vestido es divino, me gusta el diseño vestido clásico, conservador, con un toque de piedras y una cola súper larga”, dijo.



La guayaquileña de 22 años es hija del director técnico de fútbol montenegrino Dusan Dráskovic, en un tiempo entrenador de la selección ecuatoriana. “Mi papá es una persona súper luchadora, que me ha animado siempre a pelear por mis sueños. Tengo a mi propio preparador físico en casa”, agregó Draskovic, ingeniera comercial y estudiante de diseño de modas.



Las candidatas fueron presentadas oficialmente el pasado 30 de enero en Machala (El Oro), que este año repite como sede oficial del certamen tras acoger la noche de elección en el año 2016.



Tras una primera etapa de actividades, las aspirantes a suceder a la guayaquileña Daniela Cepeda, actual Miss Ecuador, se volvieron a reunir esta semana para participar en la tradicional Ruta de la Belleza, que las llevará por diversos cantones del país.



“Este año llegaremos a sitios a las que no hemos ido antes, porque tenemos candidatas de ciudades como Píllaro, de donde viene Pouleth Hurtado, casualmente su padre también es el director técnico de un equipo de fútbol, el Técnico Universitario”, indicó María del Carmen de Aguayo, directora de la Organización Miss Ecuador.



La ruta de la belleza recorrerá Machala, Cuenca, Baños, Manta, La Libertad, Salinas y Quito, donde se presentará la nueva corona –un diseño de Cristian Quintero- y el auto que recibirá la nueva Miss Ecuador. “Vamos a ir también al Oriente. La candidata de Pastaza, Jeszen Yohst, es piloto de aviación, por lo que vamos a estar también en el Puyo”, indicó De Aguayo.