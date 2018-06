Estas son las canciones del Mundial de Rusia 2018, vote por su favorita

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los Mundiales de fútbol no sólo lanzan o consolidan carreras futbolísticas cada cuatro años. El mundo de la música también aprovecha la millonaria audiencia para intentar que un puñado de canciones pasen a la historia.

Así ocurrió, entre otras, con el 'Waka, Waka' de la colombiana Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010, 'La copa de la vida' del puertorriqueño Ricky Martin para Francia 1998 o 'Un'estate italiana' de Italia 90.

Este año los productores buscaron abarcar a un público lo más amplio posible con la canción oficial de la FIFA de Rusia 2018. 'Live It Up', una mezcla de eurodance con un toque latino, está interpretada por el puertorriqueño Nicky Jam, el estadounidense Will Smith y la albano-kosovar Era Istrefi, quienes la cantarán en vivo en la ceremonia de clausura el 15 de julio en Moscú.



Pero no es el único tema que acompañará transmisiones televisivas, celebraciones y demás instancias de esta Copa del Mundo. El colombiano Maluma se juntó con el estadounidense Jason Derulo para interpretar 'Colors', la canción para el Mundial de la fabricante de bebidas Coca-Cola, que busca transmitir 'optimismo e inclusión' y representar 'vitalidad y emoción'.

La uruguaya Natalia Oreiro, muy popular en Rusia desde la década de los 90 por telenovelas argentinas como 'Muñeca Rusa', presentó ' United by Love', cantada en inglés, ruso y castellano. La cadena hispana de Estados Unidos Telemundo, en tanto, le encomendó su canción oficial para el Mundial a otro colombiano, J Balvin, y el resultado es 'Positivo', en cuyo video aparecen Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y James Rodríguez y se destaca la pasión de los hinchas por el deporte rey.

La argentina Lali Espósito, en tanto, recurrió a un viejo tema de Fito Páez, 'Dale alegría a mi corazón', cantado habitualmente por las hinchadas en las canchas argentinas, e hizo su propia versión de cara a la Copa del Mundo, que fue elegida por Spotify como embajadora de la lista '¡Viva Latino! Mundial de fútbol'.

La mexicana Lila Downs, la argentina Charo Bogarín (la voz del dúo 'Tonolec') y la colombiana María Mulata se juntaron para grabar el tema 'De la mano del diez', para el programa que conducen Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales en Telesur.



Shawn Mendes, cantante canadiense de origen portugués, escribió el tema oficial de la selección portuguesa, 'In my blood', cuya frase principal es 'Rendirse no está en mi sangre'.



En Brasil, se escucha en las transmisiones 'Mostra tua força, Brasil', cantada por Anitta, la principal estrella pop del país. Además, una marca de cerveza hizo una nueva versión de 'Hino número 1', la canción más cantada en el tetracampeonato de 1994, esta vez con Daniela Mercury e Iza.



El grupo mexicano Maná lanzó la canción 'El gladiador mexicano (Vamos México)' para apoyar a la selección de su país. 'Gladiadores mexicanos, dan la vida con valor, somos miles, hoy venimos a apoyar', dice la canción. 'Viva México campeones, viva México'.



Pero más allá de las apuestas de la industria musical, los medios y las hinchadas a veces se apropian de otras canciones para alentar a sus equipos. Es el caso del tema 'Cielo de un solo color', de la banda uruguaya No Te Va a Gustar (NTVG), que es el que más utilizan los medios del país sudamericano.



Es una canción de 2002 pero el fútbol la adoptó casi como un himno de la selección 'celeste'. Los hinchas argentinos, en tanto, convirtieron en hit el tema 'Vamos Argentina" de Pepo y lo cantan en todos los lugares que visitan.



En el Perú se impuso fuertemente la canción 'Porque yo creo en ti', de ritmo afroperuano, compuesta e interpretada por Marco Romero. En Costa Rica, en tanto, existen unas diez canciones alusivas a la selección nacional compuestas por grupos locales. Todas hacen referencia a las actuaciones 'épicas' de los ticos, a la unidad y el sentimiento.