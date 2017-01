Los canales de Fox podrían dejar de emitirse en DirecTV

A partir de febrero de 2017, el contenido de los canales de Fox podría salir de la parrilla de la operadora de televisión por paga Directv.

La noticia llega luego de una fallida negociación entre las compañías Fox Networks Group Latin America y DirecTv Latinoamérica, sobre la renovación del contrato para la distribución de contenidos.

“Tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinoamérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de enero de 2017”, informó Fox a través de un comunicado difundido en medios de comunicación.



Con sede en Los Ángeles, Fox Networks Group es propietaria y opera los canales de entretenimiento, deportes y no ficción de la firma 21st Century Fox. En el Ecuador, la operadora transmite el contenido de canales como Fox, FX, Nat Geo, Fox Life, Fox Family, Fox Comedy, Fox Movies, Fox Movies, Fox Classics, Fox Action, Fox Cinema, Fox Sports, Film Zone, Cinecanal, entre otros.



Si no se llega a un acuerdo, los abonados a esta operadora de televisión por pago dejarían de contar con la oferta de películas, series, ‘realities’, noticias e incluso algunos eventos deportivos como la Copa Libertadores (en curso en estas semanas) y la Copa Sudamericana de fútbol. ‘The Walking Dead’, ‘Los Simpson’, ‘Futurama’, ‘Homeland’, ‘Black Sails’ también serían algunas de las series que dejarían de transmitirse.



En el comunicado se indica que “Fox Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo”. Por su parte, Directv también se mostró dispuesto a trabajar por mantener la alianza comercial. “Estamos trabajando para asegurarnos que estos canales continúen disponibles para ellos. Apreciamos la paciencia de nuestros clientes mientras trabajamos para resolver este asunto de forma rápida y razonable”, informó Directv en un comunicado difundido por el portal www.elobservador.com.uy.



Este medio intentó contactarse con los representantes de Directv en Ecuador, sin embargo, hasta la tarde de este lunes 30 de enero no hubo ningún pronunciamiento sobre el tema.