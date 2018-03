Cambridge Analytica asegura que se usaron los datos de Facebook

Christopher Wylie, uno de los cerebros y fundadores de Cambridge Analytica (CA), la compañía que está detrás del uso de datos de millones de usuarios de Facebook, dijo hoy, 27 de marzo del 2018, que es "categóricamente incierto" afirmar que esa empresa británica nunca ha empleado información de la red social.

El informático compareció ante el Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, a fin de responder a las preguntas de los diputados con relación a la filtración masiva de datos de Facebook.



Durante su intervención, Wylie calificó de "excepcionalmente engañosas" las declaraciones hechas previamente ante este mismo comité parlamentario por el ex consejero delegado de CA Alexander Nix, quien negó que la compañía se hubiera servido de esa información.



Los datos contenidos en la red social fueron precisamente, según explicó, la "base" sobre la que se apoyaron los algoritmos utilizados por la empresa británica, por lo que insistió en que las palabras del exconsejero fueron "deshonestas".



Nix compareció en dos ocasiones ante el Parlamento británico después de que en su primera intervención -el pasado 27 de febrero- se detectaran "varias inconsistencias" en el marco de la investigación de la propagación de noticias falsas que el mencionado comité inició el pasado noviembre.



El exdirectivo de CA fue suspendido de sus funciones tras la revelación de que la firma estaba detrás de la filtración de datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook que pudo ayudar a la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Nix había asegurado que "no trabajaba con datos de Facebook" y que su compañía no había recibido información de Global Science Research, la aplicación que usó la consultora para recopilar el material.



Hoy, Wylie explicó que su "principal motivación" para hablar sobre este asunto es, en parte, su preocupación al ver que técnicas desarrolladas para el uso militar se están destinando a influir en procesos electorales.



El informático admitió que le inquieta que CA se dedique a "socavar instituciones" mundiales, algo que equiparó al "colonialismo de la era moderna".



También señaló que ha querido prestar testimonio sobre este escándalo al darse cuenta de que su trabajo tiene "un impacto más amplio" de lo que inicialmente había creído.



"Como ciudadano, uno tiene la obligación de informar sobre cualquier actividad ilegal. No diría que (hago esto) solo por Donald Trump", apuntó, para confesar que, por tratarse del presidente de Estados Unidos, el asunto cobraba aun mayor relevancia.



El escándalo sobre la filtración masiva de datos de usuarios de Facebook fue destapado por diversos medios, que revelaron que CA diseñó un software en base a esa información, con el que pudo impulsar la campaña electoral del entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.