El cambio climático acentuará las sequías en Europa, según estudio

La extensión en Europa de 'regiones secas' podría aumentar hasta el 26% si la temperatura media sube 3 grados centígrados durante los próximos 80 años, advierte un informe publicado hoy, 23 de abril del 2018, por el Centro Helmholtz para la Investigación del Medioambiente (UFZ) de Alemania.

El estudio plantea un escenario en el que no se logre cumplir con los objetivos del Acuerdo de París 2015 (COP21) sobre el cambio climático, que fijó un aumento máximo de la temperatura del planeta en 2100 de 1,5º C sobre los niveles preindustriales.



Los modelos de los expertos del UFZ, que trabajaron con colegas de Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, compararon la extensión europea de 'regiones secas' con el periodo de referencia de 1971-2000, uno de los más calurosos de los últimos 1 400 años.



En ese contexto, predijeron que una subida de 3º C hasta el final de este siglo aumentaría del 13 al 26 % la superficie total árida en el continente, respecto al citado periodo de referencia.



Asimismo, prevén que las sequías más prolongadas en Europa pasarían a durar entre tres y cuatro veces más, lo que afectaría a más de 400 millones de personas.



Por contra, señalan, el éxito del COP21 situaría la citada extensión de 'regiones secas' en torno al 19 % del área total.



Los casos más extremos, en caso de fracaso, se localizarían en la zona del Mediterráneo, donde la extensión de las 'regiones secas' podría pasar del 28 % previsto para el periodo de referencia hasta el 49 %, lo que también elevaría "significativamente" el número de meses con sequías cada año.



"Con un calentamiento de tres grados, asumimos que habría 5,6 meses de sequía al año; hasta ahora, ese número es de 2,1 meses.



En algunas partes de la Península Ibérica las sequías podrían incluso durar más de siete meses", explica en un comunicado uno de los dos principales autores del estudio, Luis Samaniego, hidrólogo del UFZ.



En esta situación, prosigue su colega Stephan Thober, el contenido de agua del suelo se reduciría, además, en unos 35 milímetros hasta una profundidad de dos metros: "En otras palabras, 35 000 metros cúbicos de agua dejarían de estar disponibles por cada kilómetro cuadrado de tierra".



La última ocasión en que "gran parte" de Europa sufrió una sequía de esas características fue en 2003, aunque su frecuencia se multiplicaría por dos y se convertiría en la "norma" en "muchas zonas" del continente si la temperatura subiera tres grados de aquí a 2100, advierten los autores.



Sin embargo, un aumento de 1,5 solo provocaría 3,2 meses de sequía anual en la región del Mediterráneo, mientras que la reducción del contenido de agua en el suelo sería de en torno a 8 milímetros.



"En las regiones continentales, alpinas y atlánticas, las zonas de sequía aumentarían en menos del diez por ciento respecto al total", aunque la temperatura suba 3º C , al tiempo que en los estados Bálticos y en Escandinavia podrían incluso reducirse un 3%, debido al incremento de las precipitaciones causado por el calentamiento global, según Thober.



"Los efectos del calentamiento global pueden reducirse, parcialmente, a través de algunos ajustes técnicos, si bien esos son costosos", dice Samaniego, quien subraya que lo más eficaz para combatir "los efectos negativos de las sequías en Europa" es cumplir con los objetivos de París.