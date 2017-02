Café Tacvba podría dejar de interpretar La Ingrata porque alienta el femicidio

La Ingrata es una de las canciones más conocidas de la banda mexicana Café Tacvba. Forma parte de su segundo álbum, ‘Re’, lanzado en 1994. Su ritmo alegre invita a la mayoría de personas a bailarla en las fiestas y a corearla. Ahora, a 23 años de lanzamiento del disco, la banda revisa la letra de su canción pues, “no funciona” actualmente.

Así lo anunciaron en noviembre de 2016 en una entrevista publicada en el diario La Nación de Argentina y compartida el pasado 21 de febrero de 2017 en la página de Facebook de la agrupación.

“Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas que ya no te creo nada”, inicia la letra de la incónica canción que termina con un femicidio.

En la entrevista, la banda hizo la aclaración ante el cuestionamiento de un periodista del medio argentino que habló con los integrantes sobre sus compromisos con los temas de génerO y les recordó que uno de sus éxitos termina en el asesinato de la Ingrata.



“Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”, concluye el hit.



La publicación en Facebook tiene más de 19 000 reacciones en la red social hasta las 10:30 de hoy, 23 de febero de 2017. En ella los miembros aclaran que para ellos “las mujeres siempre son dignas de mucho respeto, amor y cuidado”.



Emmanuel de Real, mejor conocido como Meme, explicó a La Nación que en su momento la canción se basó “en el sentido del humor”, pero que “si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento”.



Por su parte, Rubén Albarrán explicó que los integrantes de la banda eran “bien jóvenes cuando se compuso” La Ingrata por lo que no estaban sensibilizados con la problemática de la violencia de género como ahora sí lo están.



“Mucha gente puede decir que es solo una canción, pero las canciones son cultura y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea”, afirmó.

De acuerdo con la versión argentina de la revista Rolling Stone, La Ingrata fue interpretada por la banda por última vez en un show en Ciudad de México el 27 de octubre de 2016. Menos de un mes después, en noviembre, la banda ofreció la entrevista al diario en la que Rubén dijo que es “un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra”.