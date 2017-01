10 cachorros rescatados podrían unirse a la Policía Metropolitana de Quito

El COE-Metropolitano junto con la Policía Metropolitana de Quito rescataron a 10 cachorritos en estado de emergencia. Fueron dos operaciones diferentes. La primera se dio en la Loma de Puengasí y, la otra, en el barrio La Delicia.

Esto ocurrió el viernes 27 de enero del 2017. En el sector de Puengasí, hace unas cuatro semanas, una perra abandonada había alumbrado a 8 cachorros en una alcantarilla. Al escuchar el lloro de los recién nacidos, los vecinos intentaron rescatarlos, pero al no lograrlo llamaron a las autoridades.



Lo mismo ocurrió en La Delicia, donde una perra dio a luz a dos cachorros, para lo que había cavado un hueco. Christian Rivera, director del COE Metropolitano, informó que esta fue una operación especial, ya que estas instituciones no realizan rescates a animales abandonados. Se enfocan solamente en fauna en estado de peligro. “Los perritos podían morir de hipotermia, por eso se efectuó el rescate”, dijo.



Los animales ahora se encuentran al cuidado de Protección Animal Ecuador (PAE). Lorena Bellolio, representante de PAE, informó que los expertos determinarán si los perritos se pueden unir o no a las unidades caninas de la Policía Metropolitana.



Aclaró que PAE prepara animales para la adopción y que esta es la primera vez que evaluarán la posible integración a la Policía Metropolitana. Para ello, deberá pasar algún tiempo para ver qué cachorros cumplen con el perfil adecuado.



De cumplir con los requerimientos, los perros podrían integrarse a tres unidades de la Policía Metropolitana: la caninoterapia, la unidad de shows o la de búsqueda de personas bajo escombros. Rivera aclaró que la Policía Metropolitana no cuenta con unidad de perros de seguridad.