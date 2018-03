Dos cachorras encontradas en un contenedor de basura fueron adoptadas

Blancos, negros, cafés, multicolores, grandes y pequeños. Todos diferentes, pero con una característica en común: vivieron en las calles.

Se trata de 18 perros rescatados que fueron parte de una feria de adopción, que se llevó a cabo este domingo, 25 de marzo del 2018, en la Tribuna del Sur. Todo a propósito del ciclopaseo.



Las primeras en llegar hasta este espacio fueron ‘las negritas’. Son dos cachorritas que hace aproximadamente dos meses fueron encontradas en un contenedor de basura en el sector de la Quito Sur.



Las perritas habían sido colocadas junto a los desechos, pero sus aullidos las salvaron. Las cachorras fueron rescatadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y trasladas a Urbanimal, según comentó Diego Guzmán, técnico de esa entidad.



Allí las atendieron y desparasitaron para posteriormente empezar con la ardua labor de encontrarles una familia.

Feria de adopción en la Tribuna del Sur, el domingo 25 de marzo de 2018. Foto: María Belén Merizalde / EL COMERCIO

No pasó ni una hora de su estancia en la feria y las perritas fueron adoptadas. Elizabeth Toscano se llevó a una de ellas; no sabía lo que le había pasado antes de su rescate, pero al enterarse decidió adoptarla.



“Nosotros (ella y sus hijas) vamos a darle una segunda oportunidad de vida. La vamos a amar y cuidar”, comentó la mujer, mientras sus hijas acariciaban a la nueva integrante del hogar.



María Belén Torres llegó junto a una amiga hasta la feria. Ella tiene un gato adoptado y se encargó de impulsar a su amiga a adoptar un can.



“Esta es una responsabilidad muy grande, porque no es cuestión de llevarlos y dejarlos abandonados en el patio de la casa. Si alguien los adopta tiene que cuidarles, brindarles atención, alimento y mantenerlos en buenas condiciones de salud”, mencionó la joven.

Feria de adopción en la Tribuna del Sur, el domingo 25 de marzo de 2018. Foto: María Belén Merizalde / EL COMERCIO

Paulina Velásquez, integrante del Colectivo Fauna, colaboradores de la feria organizada por la Agencia Metropolitana de Tránsito en conjunto con Urbanimal, explicó que todos los canes adultos se entregan esterilizados, mientras que los cachorros poseen sus vacunas y están desparasitados.



Ella empezó a rescatar animales desde hace 15 años, de allí que espera que quienes adoptan a estos animalitos que ya han sufrido tanto sean responsables en su tenencia.



Según cifras de Urbanimal, en Quito existen al menos 600 000 animales de compañía, de los cuales solo el 20% poseen dueño responsable, otro 20% vive en las calles y el 60% restante tiene dueño, pero pasa la mayor parte del tiempo fuera de su casa buscando comida.



Guzmán señaló que este tipo de ferias se realizarán mensualmente.