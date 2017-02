Empresa cervecera defiende su origen inmigrante en comercial para Superbowl

La popular marca de cerveza Budweiser ha creado un nuevo anuncio que se retransmitirá durante el Superbowl el próximo 5 de febrero y en el que muestra el duro viaje de un inmigrante alemán a Estados Unidos en la década de 1850.

En medio de la polémica por las medidas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump, este anuncio de 60 segundos, titulado Born the Hard Way, recuerda la travesía en barco y las dificultades a las que se tuvo que enfrentar el cofundador de la cervecera, Adolphus Busch.

Video: YouTube, cuenta Todo DTodo Live



"No te queremos aquí" y "Vuelve a tu país" son algunas de las frases que le dicen los lugareños al protagonista del anuncio, que encarna a un joven Busch que acaba en la ciudad de San Luis (Misuri), donde conoce después a Eberhard Anheuser, otro inmigrante con el que creó la compañía. "Cuando nada detiene tu sueño, esta es la cerveza que bebemos", dice una de las voces.



"Hemos creado este anuncio para destacar la ambición de nuestro fundador y su incesante búsqueda del sueño americano", aseguró al periódico Daily News el vicepresidente de marketing de la empresa, Marcel Marcondes.



El Superbowl es una de las retransmisiones televisivas más vistas en Estados Unidos cada año, por lo que se calcula que más de 100 millones de espectadores verán el anuncio.



No obstante, Budweiser aseguró que su intención con este anuncio no ha sido responder a ningún tipo de controversia política.