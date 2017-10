Budokan, una fiesta del cómic y la fantasía en Guayaquil

Ellos sudan bajo los disfraces al sol. Pero no les molesta el calor, han asistido al Budokan 2017 para encontrarse con sus personajes favoritos y con otros jóvenes que comparten los gustos por el cómic, el anime, el cosplay, los videojuegos.

Este sábado 21 y domingo 22 de octubre de 2017 se realiza en el Palacio de Cristal, en Guayaquil, la quinta edición de la convención de la cultura pop. Es la primera vez que se realiza con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo y estará abierta desde las 10:00 a las 21:00 horas. Las entradas tienen un valor de USD 10.



Joyce Guzmán, una de las cosplayers locales asistentes a la conveción, se confiesa “budokiana”. Asegura que le gustan estos encuentros porque son un espacio para la diversión sana. En ello coincide Andrea Moncada. “Me gusta el cosplay porque me hace sentir libre y feliz”, dice.



Las jóvenes celebran que desde el año pasado se haya incluido en la programación a los YouTubers. En 2016 visitó la ciudad El Bananero y esta vez es el turno de Dross (su nombre real es Ángel David Revilla), un venezolano que se radicó en Buenos Aires y tiene más de 11,8 millones de suscriptores.



La programación para esta ocasión incluye, además, a Kevin Sussman (actor de la serie 'The Big Bang Theory'), Allison Mack ('Smallville'), César Franco (cantante de opening de series animadas), Laura Torres (voz de doblaje de Goky en 'Dragonball'). Participan también ilustradores y cosplayer.



Los stands ofrecen variada mercancía. Desde fotos con los superhéroes (para fotografiarse con Batman se debe pagar USD 3), llaveros, ediciones limitadas de personajes de Marvel, máscaras, cintillos, bolsos y hasta lentes de contacto de personajes animados (esos cuestan hasta USD 18).



También destaca una sección de tarimas con música en vivo y circuitos de atracción en los que los participantes pueden vivir la experiencia de ser parte de su serie favorita. Es el caso de 'The Walking Dead', una zona en la que los asistentes ingresan en grupos de ocho y tienen que adquirir herramientas para sobrevivir a los zombies. El costo por persona es de USD 5.

La sección de videojuegos incluye a Mortal Combat, Mario Bros y una zona para el fútbol. La literatura también tiene su espacio, uno de los stand es de Mr. Books, que adaptó su venta a las circunstancias y ofrece libros de 'Assassin’s Creed', 'Cazadores de sombras' o 'Animales fantásticos'.