Bryan Adams habló sobre su romance con la princesa Diana

Durante su participación en el programa del periodista Andy Cohen, el cantante y compositor canadiense Bryan Adams fue interrogado sobre su presunto romance con Lady Di.

"Hay muchos rumores de que tú y la princesa Diana alguna vez estuvieron involucrados románticamente. Su mayordomo dijo que solía colarte en el Palacio de Kensington. ¿Cómo definirías tu relación con ella?", preguntó a Adams.



"Ella no me colaba, yo simplemente entraba", dijo la estrella de la música en el show el 26 de junio del 2018. Parece que la respuesta no fue suficiente y el periodista insistió: "¿Amigos con derecho?". Una vez más y manteniendo su postura, el cantante reafirmó: "Solo buenos amigos".

El cantante y compositor Bryan Adams dijo que la relación que mantuvo con Diana de Gales era de "amigos". Foto: Instagram Bryan Adams



Hay que recordar que Cecilie Thomsen, la exnovia del rockero, había revelado en 2013 que el cantante tuvo un affaire con Lady Di después de que esta se divorciara del príncipe Carlos.



Thomsen contó que su entonces novio vivió una aventura con Diana de Gales en el año 1996. Sus declaraciones se dieron después de que el mayordomo de la princesa asegurara en su libro que la madre de los príncipes William y Harry tuvo nueve amantes secretos, entre ellos un famoso músico.

Una exnovia de Adams afirmó que el cantante había compuesto una canción a Diana, tras la relación que él habría mantenido con la princesa. Foto: EFE



La actriz aseguró al diario británico Daily Mail que supo que "Diana había tenido un affaire" con Adams. Además, reveló que el cantante escribió una canción sobre la princesa llamada "Diana", que aparece en su disco en 1985, Heaven, en la que asegura que "moriría por ella" y se pregunta "¿qué haces con un tipo como él?".



Adams dejó de interpretar esta canción en directo tras la muerte de Lady Di en 1997.