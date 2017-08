Bruno Mars donará USD 1 millón a víctimas de agua contaminada

El cantante estadounidense Bruno Mars anunció el pasado 12 de agosto de 2017 que donará USD 1 millón de la recaudación de su gira a los afectados por el agua contaminada de la ciudad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Según informació publicada en el sitio web de la revista People,, el artista hizo el anuncio durante su concierto del sábado 12 de agosto en Auburn Hills, Michigan.



La localidad de Flint se vio afectada a partir de 2014 por la contaminación del agua destinada a su consumo. Para ahorrar costes, la administración local tomó agua del río Flint pero no se trató de forma adecuada y más de 100 000 personas se vieron expuestas a agua contaminada con plomo.



"Los habitantes de Flint siguen enfrentándose a las enfermedades varios años después y es importante que no olvidemos a nuestros hermanos y hermanas afectadas por este desastre", dijo Mars en un comunicado citado por People.

"Tenemos que estar unidos para asegurarnos de que no vuelva a pasar nunca algo así en ninguna comunidad", añadió el intérprete de That's What I Like.