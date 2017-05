Bruno Mars: un show de fusión musical y baile al estilo Michel Jackson

Diversos géneros y estilos forman parte de la música del estadounidense Bruno Mars. El pop, reggae, funk, soul, hip-hop, disco, rock y R&B son algunos de los sonidos que se encuentran en su música.

El éxito de Mars tomó forma en 2009, después de haber presentado sencillos que no tuvieron mayor acogida. Pero, tras su firma con Atlantic Records, alcanzó la fama con los temas Just the way you Are y Grenade, que formaron parte de su álbum debut, ‘Doo-Woops & Hooligans’.



Estas canciones formarán parte del repertorio que el cantante, productor y coreógrafo presentará en Quito el 2 de diciembre. La empresa TicketShow confirmó esa información a través de sus redes sociales, aunque anunció que los costos de las entradas serán anunciados próximamente.



En 2012, Mars alcanzó el mayor éxito de su carrera, con su segundo disco, ‘Unorthodox Jukebox’. Colocó en el primer lugar a canciones como Locked out of Heaven y When I was your man, además de que vendió 170 millones de copias alrededor del mundo. Otra de las marcas alcanzadas con ese álbum es que lo convirtió en uno de los artistas con más ventas y siete de sus canciones están en las listas de los sencillos más vendidos del mundo.



‘24K Magic’ es su tercer disco de estudio y con el que llegará al país. El álbum se compone por nueve canciones, todas con el estilo de Bruno Mars: de fusión musical y que ha llegado a ser comparado con la voz y baile de Michael Jackson.

​

La gira 24K Magic World Tour se inició el martes 2 de mayo de 2017 en el Reino Unido, seguirá por Holanda, Suecia, Finlandia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Francia y Suiza. Visitará varios lugares de Estados Unidos y llegará hasta Canadá.



El tour en Sudamérica se iniciará el 18 de noviembre en Río de Janeiro, para luego viajar a Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Quito. El concierto en la capital ecuatoriana será en el Estadio Olímpico Atahualpa, según se confirmó a través de un comunicado, emitido por Warner Music.



Según el portal web StubHub, el repertorio se iniciará con la canción Finesse, seguirá con 24K y Treasure, entre otras. Para cerrar el show, se interpretarán los éxitos Grenade, Looh y Uptown Funk.