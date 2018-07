Bruce Lee murió de un golpe de calor según una nueva biografía

LEA TAMBIÉN

El libro presenta una nueva teoría sobre la muerte del mítico artista, sus infidelidades y el gusto por la marihuana. Bruce Lee fue un destacado artista marcial, actor, cineasta y escritor. El famoso falleció en 1973 a los 32 años de edad.

Casi 45 años después de su inesperada muerte el periodista estadounidense Matthew Polly tiene una nueva teoría.



Para la biografía titulada, 'Bruce Lee: A Life', el periodista entrevistó a más de 100 personas que tenían relación con el intérprete, incluyendo amigos, familiares, colegas, a su esposa Linda Lee Cadwell y a su hija, Shannon Lee.



Aunque la autopsia determinó que la causa oficial de la muerte del experto de artes marciales fue un edema cerebral a causa de reacción adversa a un analgésico llamado Equagesic, Polly asegura que en realidad fue un golpe de calor lo que dejó sin vida al ídolo del Kong FU.



"La clave para entender la muerte de Bruce Lee es saber que se había desplomado 10 semanas antes y casi se murió de lo mismo", explicó el periodista a Fox News. Polly explicó dicho episodio como fundamento de su teoría.

Bruce Lee fue un destacado artista marcial, actor, cineasta, filósofo y escritor. Foto: Captura Infobae

"El 10 de mayo de 1973 ingresó a un pequeño cuarto de doblaje en uno de los días más calurosos del mes y apagaron el aire acondicionado para no dañar el audio. Él inmediatamente se sobre-calentó y se empezó a marear" y agregó:



"A pesar de que salió de la sala igualmente se cayó al piso desplomado. Se levantó y cuando volvió a ingresar al cuarto caluroso se cayó nuevamente y empezó a convulsionar violentamente. Lo llevaron al hospital y los doctores sospecharon que tenía inflamación en el cerebro… así que el primer episodio era igual a un golpe de calor".



La misma viuda del actor dijo al Los Angeles Times en 1998 que la muerte de su esposo había sigo a causa de una inflamación causada por un ingrediente en el medicamento Equagesic. Sin embargo, Polly mantiene que en los últimos días de vida de Lee había una intensa ola de calor en Hong Kong que le produjo síntomas similares a los que había sufrido en el episodio anterior.



"En aquel momento habían decenas y decenas de rumores- que fue envenenado, que los ninjas lo atacaron que alguien lo había hechizado", reveló Polly, "No hay evidencia de un encubrimiento. Mi conclusión es que sufrió un golpe de calor… Es una causa común de muerte en hombres jóvenes atletas".

La autopsia de Bruce Lee determinó que murió de un edema cerebral. Foto: Captura Infobae

De acuerdo con la información recopilada por Polly, meses antes de su fallecimiento Lee se había sometido a una cirugía para remover las glándulas sudoríparas.



"No creía que se veían bien en la pantalla", explicó Polly. "Era su trabajo lucir bien en cámara pero eso hacía que fuera más difícil disipar el calor corporal", explicó.



No fueron solamente las circunstancias de la muerte de Lee que crearon el misticismo sobre su partida. Lee falleció en el apartamento de la actriz, Betty Ting Pei quien es la última persona que supuestamente lo vio con vida. Pei fue quien presuntamente le proporcionó el medicamento Equagesic cuando el intérprete se quejó de un fuerte dolor de cabeza.



Según el periodista, Pei no era solamente la amante del actor sino también el gran amor de su vida. Dicho romance romance no fue la única infidelidad de Lee quien según el periodista también mantuvo una relación con Sharon Farrell su compañera de elenco en el filme 'Marlowe' de 1969.



En el libro, Polly también revela que Lee consumía marihuana para calmar sus nervios.



El periodista espera con esta biografía sacar a la luz la verdadera historia detrás de las leyenda que existen sobre la vida y muerte del mítico artista.