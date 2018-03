Desmienten rumor de la muerte de Brauny, el perro que cayó del Capwell 

Brauny, el perro que cayó desde el tercer piso del estadio George Capwell, se recupera de sus lesiones y al momento se mantiene estable. Así lo contó el médico veterinario Samuel Helao, quien desmintió los rumores de la muerte del animal, que circularon este 2 de marzo.

“Tiene pronóstico reservado, pero está estable. Aún no sabemos si volverá a caminar”, contó el médico a este Diario. El can fue sometido a una operación de columna el pasado 28 de febrero en la clínica Animalopolis, al norte de Guayaquil.



Helao explicó que por ahora están esperando que la hinchazón de la intervención disminuya, para luego realizar los chequeos postoperatorios y analizar si el perro puede realizar terapias para volver a caminar.



Brauny también tiene chequeos de neurología, para conocer si después de la caída y la operación perdió alguna función motora, según contó el veterinario.



La ONG Rescate Animal subió una foto la tarde de este 2 de marzo, en la que mencionan que está vivo y en recuperación. Este día, el animal volvió a comer alimentos sólidos.



El incidente se dio el pasado 23 de febrero, durante el partido entre Emelec y Macará. En los videos de las cámaras de seguridad del sector, se ve como el perro cae desde el tercer piso del sector de la tribuna de la calle San Martín. Aún no se define si fue lanzado.



El Municipio de Guayaquil emitió una boleta de citación a la directiva, para que esclarezca el tema. Por su parte, la FEF sancionó con USD 200 al club, por no presentar los videos de seguridad del escenario.