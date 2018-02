Bomba Estéreo regresa a Quito para ‘sacar el diablo’

La agrupación colombiana de cumbia, rock y reggae Bomba Estéreo lidera el cartel oficial de la cuarta edición del festival Saca el Diablo. Un total de 19 artistas nacionales e internacionales presentarán sus propuestas musicales el próximo sábado 28 de abril del 2018, en La Deportiva Cumbayá.

La lista de músicos de Saca el Diablo anuncia las presentaciones de Juana Molina, cantante argentina, el conjunto mexicano RTRXN, la banda Pommez Internacional, el dj ecuatoriano Nicola Cruz y grupos nacionales como Swing Original Monks, La Máquina Camaleón, EVHA, El Bloque, 38 Que No Juega, Curare, Fat Chancho, Pichirilo Radioactivo, La Madre Tirana, Los Corrientes, Skanka Fe, Quixoxis, JKing y Dj Mic.

La cita artística con el público capitalino se desarrollará de 11:00 a 01:00 y contará con tres escenarios para el disfrute del público: Prende Todo, Saca Todo y After. Además, el festival fusiona su propuesta musical con zonas en las que se ofrecerá una feria de diseño, degustación de cerveza artesanal, comida y espacios con propósitos recreativos e inclusivos para los asistentes.



El escenario escogido para esta edición es el complejo La Deportiva Cumbayá y cuenta con un aforo para 8 000 personas. Los niños, de hasta 12 años, podrán asistir gratis al festival junto con un adulto.



Entradas



Puede adquirir los boletos para Saca el Diablo a través del portal web de BuenPlan y las tiendas musicales Ticketshow y Musicalísimo, a partir del 22 de febrero.



Localidades



General: USD 35



Plus: USD 45



After: USD 55