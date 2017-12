De la boda de Messi a los mellizos de Beyoncé: El año de los famosos

2017 volvió a ser un año muy movido en la prensa del corazón, con bodas, embarazos y separaciones que hicieron correr ríos de tinta, y con enlace real a la vista para 2018.

A continuación, un repaso por las noticias más sonadas:



Se dieron el sí



Sin duda, la boda del año la protagonizaron el futbolista Leo Messi y Antonela Roccuzzo, paralizando por unos días no sólo la vida en la ciudad argentina de Rosario, sino en casi todo el país.



Sus 260 invitados, que incluían la plana mayor del F.C. Barcelona -con Piqué acompañado de Shakira-, la convirtieron también en la "boda de los millones" por las astronómicas cotizaciones de muchos de ellos.



Eso sí, los novios pidieron a los invitados que en lugar de regalos, donaran lo que quisieran a la ONG Techo, que construye viviendas para los más desfavorecidos.



Mucho más desapercibida pasó la boda secreta que protagonizaron a comienzos de año en Los Angeles la cantante Adele y el empresario Simon Konecki, padre de su hijo Angelo. Y secreto fue también el enlace, en marzo, entre la actriz Amanda Seyfried ("Mamma Mia!") y el también actor Thomas Sadoski días antes de convertirse en papás.

Frente a tanta discreción, la boda de "her royal hotness" Pippa Middleton, hermana de la duquesa Catalina de Cambridge, y el banquero James Matthews, fue de lo más sonada. Pero ésta será un aperitivo para lo que depara 2018 en las Islas Británicas. Según anunció la casa real, en mayo contraerá matrimonio el hasta hace no mucho "rebelde" príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle.



El nieto de Isabel II y su prometida se darán el sí en el castillo de Windsor y supone todo un soplo de modernidad en la familia real: además de tres años mayor que el novio, Markle está divorciada y tiene raíces afroamericanas, lo que llegó a desatar incluso comentarios racistas. Los medios ya especulan con la lista de invitados, en la que podrían figurar Barack y Michelle Obama.

Ampliaron la familia



El año comenzó para la cantante Janet Jackson, que a sus 50 años hizo realidad su deseo de ser madre al dar a luz al pequeño Elissa. Sin embargo, la llegada del bebé no pudo solucionar los problemas de su matrimonio con el empresario qatarí Wissam Al Mana, del que se separó unos meses después.



Felices, en cambio, continúan el actor y cineasta George Clooney y la abogada Amal, que en abril dio a luz a los mellizos Ella y Alexander, a quienes la opinión pública por ahora no ha podido conocer.



Nada que ver con los otros mellizos del año, Sir y Rumi, que Beyoncé presentó a través de su Instagram vestida por Palomo Spain. Meses antes, la cantante había elegido esta red social para anunciar a sus fans la buena nueva junto al rapero Jay-Z (con quien ya tiene una hija). Y lo hizo con una barroca foto en ropa interior sobre un fondo floral que se ha convertido en la instantánea con más "me gusta" del año: casi 11.2 millones.

En el mundo deportivo, Serena Williams saltó a los titulares más allá de sus logros en el tenis al traer al mundo a su hija Alexis Olympia, pero quien más dio que hablar fue el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo: si en junio presentaba a sus mellizos Eva y Mateo, que nacieron gracias a un vientre de alquiler, en noviembre su novia Georgina Rodriguez daba a luz a la pequeña Alana. Y en 2018, las miradas volverán a dirigirse a Inglaterra, donde el príncipe Guillermo y Catalina esperan su tercer hijo.

Empezaron caminos separados



En asuntos del corazón, 2017 no fue un buen año para los hermanos Affleck: meses después de hacerse con el Oscar, Casey veía como su mujer, Summer Phoenix, presentaba la demanda de divorcio por "diferencias irreconciliables". Poco antes, su hermano Ben y Jennifer Garner, casados desde 2005, también formalizaban su divorcio dos años después de anunciar su separación, aunque subrayaron que siguen manteniendo una buena amistad.



Después de 22 años de matrimonio, también emprendieron vidas separadas el actor Ewan McGregor e Eve Mavrakis, al parecer por una infidelidad. La noticia saltó al poco de que el diario británico 'The Sun' publicara una instantánea en la que el protagonista de 'Trainspotting' aparecía besando a su compañera en la serie 'Fargo', Mary Elizabeth Winstead, en un restaurante de Londres.



Mucho menos duró el matrimonio de la actriz Scarlett Johansson y el periodista francés Romain Dauriac, que se casaron en secreto en 2014 y según anunció 'People' a comienzos de año, llevaban meses separados. Y quienes no llegaron a pasar por el altar fueron la actriz y cantante Jennifer Hudson y su prometido, el luchador profesional David Otunga. Tras diez años juntos, Hudson solicitó además una orden de alejamiento "por el bien de su hijo".