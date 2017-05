Blondie lanza su nuevo álbum, 'Pollinator': más punk y más disco

"Una pizca de melodía": ese es el ingrediente más importante para una buena canción de Blondie, según su cantante, Debbie Harry. "Tratamos de hacer algo que se quede en la cabeza y que sea melódico, un estribillo pegadizo", añade.

Ese es el secreto de la influyente banda neoyorkina que, a lo largo de su larga carrera, ha cosechado numerosos éxitos mundiales como One Way Or Another, Call Me y Atomic.



Su decimoprimer álbum, 'Pollinator', sale a la venta mañana, 5 de mayo, y está repleto de nuevos hits. Los dos singles publicados hasta la fecha, Fun y Long Time, han dejado un buen sabor de boca.



El primero, un tema desenfadado que invita a bailar, suena más a la música disco de los 70 que lo que jamás lanzó el grupo en aquella época. Al final del videoclip de la nueva canción se recuerdan las fiestas de 'Studio 24'.



En aquella legendaria discoteca se grabó el video de Heart Of Glass. Y en Long Time, se escuchan partes de ese viejo hit. "Celebramos el reciclaje", admitió la cantante.



Harry tiene 71 años y el guitarrista, Chris Stein, 67. Mientras que algunos grupos de esa edad ponen una marcha más corta y producen música más lenta, los Blondie continúan con canciones dinámicas y enérgicas en 'Pollinator'.



"Sabía que tenía que sonar más a rock'n'roll", explica Stein en una entrevista con DPA. "Menos electrónico y con más guitarreo", así tenía que ser. Algo que han conseguido especialmente en el primer tema, Doom Or Destiny.



En apenas tres minutos Stein tiene tiempo para un solo de guitarra al estilo de la vieja escuela. De fondo se escucha a la cantante invitada Joan Jett (I Love Rock'n'Roll).



Blondie también ha recibido ayuda en el proceso de composición de los temas. El título del álbum (polinizador en español) describe el concepto: polinizar y ser polinizado. Poco menos de la mitad de las canciones están escritas por Blondie. Las demás fueron escritas por otros compositores y después "blondieficadas".



La británica Charli XCX, conocida por ser la cantante del éxito discotequero I Love It de Icona Pop, contribuyó con Gravity, de rock electrónico, mientras que la artista australiana Sia (Cheap Thrills) compuso la balada algo monótona Best Day Ever.



El exguitarrista de los Smiths y declarado fan de Blondie, Johnny Marr también participó en 'Pollinator'. Escribió My Monster, tema roquero en el que también toca la guitarra.



Las canciones del nuevo álbum giran en torno a las relaciones personales, al amor, a su principio y su final. Do you love me yet? Fuckin' prove it! (¿Me sigues queriendo? ¡Pues demuéstralo, joder!) exige Harry en Fragments. Este peculiar tema progresivo de siete minutos que comienza tras dos minutos de silencio procede del compositor canadiense indie Adam Johnston.



Blondie ha pensado, producido y grabado este trabajo en un ambiente íntimo en el famoso estudio de Nueva York The Magic Shop, en el que también grabaron David Bowie y Lou Reed.



Stein trabajó más por su cuenta en el álbum anterior, 'Ghosts Of Download' (2014). "Esta vez lo hemos hecho más en grupo en el estudio. Como antes", explica Harry. Esto significa que 'Pollinator' se realizó en gran parte en directo. Se trató, por cierto, del último disco grabado en The Magic Shop, pues el estudio tuvo que cerrar tras 28 años porque el alquiler en el barrio del Soho subió demasiado de precio.



Como ya se percibió en los últimos conciertos de Blondie, la voz de Harry es ahora mucho más fina, algo que ya se notó en el pasado álbum. En 'Pollinator' se ha modificado en ocasiones su voz con diferentes efectos. Esto se aprecia especialmente en 'Best Day Ever' y 'Gravity'. Sin embargo, no molesta para nada.



"Queríamos hacer un álbum de Blondie tradicional, que sonase a nuestros antiguos trabajos", dijo Harry. Y lo cierto es que lo consiguieron. Harry, Stein y demás vuelven a unir en 'Pollinator' el punk, la new wave y la música disco con una mezcla de pop de gran calidad leal al típico sonido de Blondie. Aunque su música suena inevitablemente más madura que hace 40 años, sigue siendo muy pegadiza y se queda en la cabeza.