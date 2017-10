‘Blade Runner’ un relato futurista que no ha dejado indiferente a nadie

Entre presagios de Oscar y críticas de forma y fondo, ‘Blade Runner 2049’ no ha dejado indiferente a ninguno de sus espectadores desde su estreno el pasado 6 de octubre de 2017. En el Ecuador, la cinta ya ha sumado 30 300 espectadores hasta el jueves 12 de octubre.

En su primer fin de semana de estreno, la película sumó ingresos por USD 31,5 millones, en Estados Unidos y Canadá. Un monto superior a los USD 27,5 millones, que recaudó en total la primera cinta de 1982, según datos publicados por ComScore.



Sin embargo, esa cifra aún no alcanza a cubrir los USD 152 millones que se gastaron en la producción y que, a pesar de que posicionó al filme en el primer lugar en la taquilla norteamericana, no resulta un estreno exitoso si se la compara con el debut de otras producciones del mismo género, como los USD 47,5 millones de ‘Interestelar’, USD 51 millones de ‘Prometheus’ o los USD 54,3 millones de ‘The Martian’.



La película se desarrolla en el 2049, tres décadas después de los acontecimientos del primer filme, cuando un nuevo blade runner, el agente K (Ryan Gosling), descubre un secreto que podría llevar al caos a una sociedad ya en decadencia y lo llevará en busca de Rick Deckard (Harrison Ford), un viejo cazador de androides que ha intentado por años mantenerse oculto para proteger el secreto.

Tras el estreno, el filme ha resuelto la incógnita sobre la naturaleza humana o biomecánica de Rick Deckard, pero al mismo tiempo ha dejado abiertas algunas líneas de debate. Una de las más controversiales es sobre la posibilidad de un final alternativo, revelado por Hampton Fancher, guionista en ambas películas.



En una entrevista para LA Times, Fancher reveló que el guión tenía una versión en la que el blade runner interpretado por Harrison Ford muere. “La primera vez que Ridley y yo consideramos hacer una segunda 'Blade Runner' en 1986 o cuando fuese, tuve la idea de Deckard y su próximo trabajo y es algo horrible lo que ocurre en mi pequeña fantasía. Ahora que Deckard vive, esa idea vuelve a mi cabeza. Pero no voy a contarte cómo es”, dijo el escritor dejando en suspenso la posibilidad de una tercera entrega.



Otro de los cambios significativos se refiere al título. El productor Andrew Kosove, aseguró en una entrevista para el portal Monsters and Critics, que la película estuvo a punto de llamarse ‘Blade Runner: Androids Dream’ (‘Blade Runner: el sueño del androide’), en clara referencia a la novela de Phillip K. Dick, ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’, en la que se inspiraron las cintas.



Pero no fue la única opción, pues el coguionista Michael Green señaló que recibió el borrador original escrito por Fancher, con el nombre de ‘Acid Zoo’, al que se sumaron nombres como ‘Queensoboro’ y ‘Tribough’.



‘Blade Runner 2049’ despierta inquietudes sobre la capacidad emocional y reproductiva de las máquinas en el futuro, el distópico panorama de un planeta sobrepoblado y en vías de extinción, los sistemas de esclavitud que se mantienen como parte de la estructura social. Pero también ha sido cuestionada por su tajante heteronormatividad, al dejar por fuera personajes y relatos vinculados a la comunidad Lgbti, aunque explora algunos aspectos de las relaciones entre humanos y máquinas, mediadas por la tecnología y la virtualidad. Otro aspecto criticado es tratamiento de los personajes femeninos, que en el desarrollo de la historia se mantienen bajo el control y a las órdenes de sus contrapartes masculinos y en algunos casos presentados como objetos de deseo y placer.



Con una calificación de 81 sobre 100 en el portal Metacritic y un 89% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, la fotografía de Roger Deakins, la producción de Dennis Gassner, la banda sonora de Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch son algunos de los elementos más elogiados por la crítica internacional y que podrían convertirse en el boleto de entrada a la competencia por el Oscar 2018.