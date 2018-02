Hallan especies que se creían extintas en zona de guerra en Colombia

Un tipo de rana, un lagarto, una serpiente y una especie de planta, las cuales se creía habían desaparecido de la faz de la tierra, fueron encontradas en zonas que antes estaban ocupadas por grupos guerrilleros en Colombia, informó este miércoles 21 de febrero de 2018 la Presidencia de ese país.

“El medio ambiente también fue víctima del conflicto armado (...) con estas expediciones científicas ya se han descubierto especies nuevas, otras endémicas - es decir que solo están en Colombia - y otras que están en vía de extinción”, explicó el presidente, Juan Manuel Santos.



El Estado ha realizado 11 expediciones científicas -de un total de 20-, cuatro de ellas en zonas marinas y siete en zonas continentales, con la participación de 300 expertos, en las cuales se han encontrado 94 nuevas especies entre animales y vegetales; 211 especies que solamente habitan en territorio colombiano y 222 que cuentan con algún elemento de riesgo de extinción.



Según detalló a DPA el director de Colciencias (instituto científico estatal), Alejandro Olaya Dávila, “con estas expediciones se genera información para activar planes de protección a esas especies que están en peligro de extinción”, y explicó que estas visitas a territorio permiten descubrir tanto animales como vegetales.



“Las plantas son sin duda el grupo taxonómico que más se recoge, así como en cuanto a animales las aves. Colombia es el país más diverso en aves, con 1 900 distintos tipos”, dijo Olaya. Santos destacó que estas expediciones son “un aporte de Colombia a la humanidad” y dijo que la “biodiversidad es la riqueza más grande del país”, por lo que su administración decidió explorar las zonas que antes el conflicto armado con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no permitía penetrar.



Las declaraciones fueron entregadas desde el Parque Nacional Serranía de Chibiriquete, un territorio de 2,8 millones de hectáreas protegidas, y el cual, según expertos citados por el Mandatario, concentra la mayor biodiversidad del mundo entero.



Las cuatro especies que se creían extintas son la “serpiente fantasma”, de la que no se tenía registro desde 1982; un tipo de sapo “Rhinella acrolopha”, que no se avistaba desde 1971; y un lagarto “Bachia pallidiceps” del que no se sabía desde 1862. Todos ellos fueron vistos en el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Así mismo, se encontró la especie de planta “Allobates picachos”, ubicada en la serranía de Chiribiquete, en el departamento del Guaviare, en la zona amazónica del país.



En cuanto a la “serpiente fantasma”, Olaya explicó que se encontró en un corredor ecológico en límites con Panamá, y dijo que “la primera vez que esa serpiente se encontró fue en 1985 en Panamá. Desde ese entonces los científicos estuvieron buscando durante diez años un segundo espécimen y nunca lo hallaron, así que desistieron”.



Adicionalmente, indicó que solamente en los primeros seis días de la expedición en esa zona del país, los expertos vieron seis ejemplares de este tipo de serpiente. El descubrimiento hace parte de las expediciones que son realizadas en el país por 74 instituciones colombianas y 14 internacionales con el fin de proteger la biodiversidad.



En noviembre de 2016, la guerrilla de las FARC firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano y entregó sus armas, intervino en la vida política y abandonó las zonas que históricamente se había apropiado para posteriormente iniciar un proceso de reincorporación a la sociedad.