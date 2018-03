Abogados de Bill Cosby piden que se asigne otro juez a su caso

Los abogados del actor Bill Cosby pidieron que su segundo proceso por abuso sexual sea asignado a otro juez, con el argumento de que el actual magistrado no será objetivo porque su esposa trabaja con víctimas de agresiones sexuales.

El equipo legal de Cosby, de 80 años, es ahora liderado por Tom Mesereau, el exitoso abogado de Los Angeles que logró la absolución del cantante Michael Jackson por abuso sexual infantil en 2005.



“Cosby pide respetuosamente que la corte se recuse a sí misma de estos procedimientos para evitar la apariencia de un conflicto de interés, y que el asunto sea reasignado ” , dijo el memorando enviado a la AFP por el portavoz del comediante.



La petición asegura que hay “una apariencia clara de parcialidad ” como resultado del casamiento entre el juez Steven O'Neill y su esposa Deborah, una asistente social de la Universidad de Pensilvania.



Su esposa coordina un equipo de atención a víctimas de trauma sexual y de prevención de abusos, y escribió su tesis sobre la violación. La defensa dijo que también había aparentemente donado dinero a un grupo activista que tenía específicamente como blanco a Cosby.



La moción fue presentada en Norristown, Pensilvania, luego de que O'Neill decidiera la semana pasada aceptar el testimonio de otras cinco presuntas víctimas de Cosby.



El actor es acusado de drogar y abusar sexualmente de la exdirectora de operaciones de un equipo universitario de básquetbol femenino en su hogar de Filadelfia en 2004. Cosby asegura que la relación fue consensual.



En el primer juicio celebrado en junio pasado, que fracasó porque el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime, O'Neill había indicado que solamente una presunta víctima más podía testimoniar.



Se prevé que la selección del jurado comience el 2 de abril de 2018.



Cosby, mundialmente conocido por su rol de amable padre de familia en la serie televisiva 'The Cosby Show' (1984-1992) , fue acusado de agresión sexual por decenas de mujeres a lo largo de varias décadas. La gran mayoría de los delitos denunciados han prescrito.



Pase lo que pase en el juicio, su reputación está definitivamente arruinada por las acusaciones. Podría ser sentenciado a hasta 30 años de cárcel.