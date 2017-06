Bill Cosby admitió ser 'un hombre enfermo', dice madre de demandante

Bill Cosby admitió ser “un hombre enfermo” a la madre de Andrea Constand, cuyas acusaciones por agresión sexual lo llevaron ante la justicia, dijo este miércoles 7 de junio de 2017 en la audiencia Gianna Constand.

El actor estadounidense habría realizado esta confesión durante una conversación telefónica de más de dos horas con Andrea Constand y su madre a comienzos de 2005, alrededor de un año después de la presunta agresión.



Así lo afirmó Gianna Constand, madre de la demandante, en el tercer día del juicio que se celebra en Norristown, Pensilvania (noreste). “Hubiera querido grabarlo”, dijo la madre de la exbasquetbolista canadiense de 44 años que afirma haber sido agredida por el creador del 'Show de Bill Cosby', en su casa, a comienzos de 2004.



Durante esta conversación, Cosby habría contado en detalle lo sucedido esa noche y admitido haber administrado píldoras a Andrea para después tocarle el pecho y el sexo. La presunta víctima dijo entonces haber sido “violada” por el célebre actor, sin más detalles.



Según la madre de Andrea Constand, Cosby buscó, durante esta conversación telefónica, “hacerle creer que se trató de un acto consentido” y “trató de manipularla”. Siempre según Gianna Constand, el humorista habría propuesto a la deportista pagarle los gastos de una eventual terapia.



“La única cosa que yo querría de usted sería que se disculpara”, asegura haber respondido la mujer. Cosby habría entonces dicho: “me disculpo ante Andrea y ante usted, mamá”. Tras una hora de audiencia, Gianna Constand se tomó el rostro durante largos instantes y estalló en llantos.



“Lo veía como un padre”, dijo la madre respecto a su hija, y “él la traicionó”. Previamente, la defensa de Cosby interrogó por varias horas a Andrea, destacando inconsistencias y dando la sensación de una manipulación, aunque sin desestabilizarla.



Una de las abogadas de la defensa, Angela Agrusa, preguntó repetidamente a Constand sobre las declaraciones que hizo a la policía en enero y febrero de 2005. Agrusa recordó que la acusadora dijo primero que la fecha de la presunta agresión había sido marzo de 2004, y que luego habló de enero del mismo año.



“Usted ha cambiado su historia”, apuntó explicando que, en las primeras declaraciones, la presunta víctima no mencionó otros encuentros con el actor que tuvieron lugar antes de aquella noche.



Cosby intentó en dos ocasiones tener un contacto físico con ella que, entonces, trabajaba en la Universidad de Temple. Andrea Constand salió del paso con cada respuesta pero la abogada del acusado hizo entender que había contribuido a la ambigüedad de la relación e hizo pensar en la idea de una manipulación, recordando que semanas después de la presunta agresión Constand hizo un regalo a Cosby.



“Vas a ver al hombre que te ha agredido y le regalas sales de baño”, afirmó. Sin embargo, a lo largo del interrogatorio, la demandante no dio espacio a la duda y rectificó cada información que le parecía inexacta.



“Cosby no me dijo nunca que estaba interesado en tener una relación romántica conmigo”, señaló con firmeza. El interrogatorio continuará este miércoles.