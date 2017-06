Bill Cosby llega a corte de EE.UU. para su primer juicio por abusos sexuales

El cómico Bill Cosby llegó hoy (5 de junio de 2017) a la corte de Norristown (Pensilvania, EE.UU.), donde se enfrenta a su primer juicio por abusos sexuales en medio de una gran expectación mediática con decenas de periodistas acreditados para seguir el proceso judicial.

El actor, de 79 años, tuvo que pasar entre los flashes de centenares de cámaras fotográficas para llegar hasta el edificio de la antigua corte de Norristown, rodeada de un gran dispositivo de seguridad con decenas de policías, según muestran las imágenes de medios locales.



Del brazo de un hombre, andando despacio y ayudado por un bastón, Bill Cosby llegó sobre las 08:45 hora local. El artista iba acompañado por la actriz Keisha Knight Pulliam, de 38 años y que hacía el papel de su hija pequeña en el famoso programa 'The Cosby Show'.

Precisamente, Cosby se ganó el apodo de 'papá de América' por su papel como doctor Cliff en 'The Cosby Show', un programa de la década de los 80 que mostraba la vida de una familia afroamericana de clase media y que rompía con el estigma con el que la comunidad afro había sido retratada hasta entonces en la televisión.



El juicio, que durará unas dos semanas, se centra en el caso de la canadiense Andrea Constand, que sostiene que una noche a principios de 2004 el artista la drogó y abusó sexualmente de ella en su mansión de la localidad de Chelteham (Pensilvania), una dinámica que denuncian haber sufrido más de 60 mujeres.



En concreto, según el escrito de acusación, Cobsy ofreció a Constand unas pastillas azules y un poco de vino para dejarla en estado seminconsciente y luego abusar de ella.



Cobsy sostiene que la relación con Constand fue consentida y asegura que usaba drogas como señuelo para atraer a las mujeres, pero nunca como una herramienta para incapacitarlas.



Uno de los momentos cruciales del juicio llegará con el testimonio de la propia Constand, que tendrá que hablar sobre lo ocurrido en la mansión de Cosby hace 13 años, así como sobre la naturaleza de su relación con el artista, al que supuestamente consideraba un amigo y un mentor.



Los dos se conocieron en 2001 mientras ella entrenaba al equipo de baloncesto de la Universidad de Temple (Pensilvania).



Cosby se ha acogido a su derecho a no declarar durante el juicio, aunque es previsible que la Fiscalía use contra él una declaración que prestó en 2005 ante la Policía y en la que reconocía que había usado unos sedantes para dormir a las mujeres y poder acostarse con ellas.

El artista está acusado de tres delitos de abuso sexual, que acarrean cada uno de ellos una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de USD 25 000.