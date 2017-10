La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo lleva cerrada 573 días

Desde hace más de un año, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, uno de los repositorios de la memoria más importantes del país, adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) desde 1945, mantiene cerrado su acceso al público.

Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dice que la demora para la reapertura de este espacio responde a los problemas que se detectaron en el piso después de la realización de Hábitat III.



El presidente de la CCE, Camilo Restrepo, confirma lo expuesto por Celi y añade que “la empresa que contrató el Miduvi para Hábitat III dañó el piso de la Biblioteca Nacional. Durante estos meses se ha estado trabajando en esa rehabilitación”.



Ninguna de las dos autoridades, consultadas por este Diario, confirmó la fecha exacta para la culminación de los trabajos del piso y para la posterior reapertura al público.



Lo que sí confirmó Celi es que, como consta en la Ley Orgánica de Cultura, que fue aprobada en el 2016, la Biblioteca Nacional pasará a ser una Entidad Operativa Desconcentrada del Ministerio de Cultura. Esto implica que este repositorio de la memoria se convertirá en una institución autónoma de la CCE.



Eduardo Puente, actual director de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), trabajó durante nueve meses en un plan para delinear la nueva estructura de la Biblioteca Nacional en el que se logró establecer el número de funcionarios y los perfiles que necesita la Biblioteca Nacional “Dentro del estudio que se realizó -explica- se determinó que este repositorio, para que opere en óptimas condiciones, necesita 56 funcionarios, mínimo 42”.

Según Katia Flor, directora de la Biblioteca Nacional, actualmente la Biblioteca Nacional cuenta con 21 funcionarios. Celi sostiene que en la versión final de este plan se ha definido que la biblioteca necesita un promedio de 30 funcionarios para ser distribuidos en áreas como la unidad jurídica y en el área administrativa financiera.



Dentro de su acervo la Biblioteca Nacional tiene un Fondo Jesuita, con alrededor de dos mil libros; un Fondo General de Autores Extranjeros, los Fondos Ecuatorianos Republicanos 1 y 2, Bibliografía de Autores Extranjeros y una hemeroteca con periódicos desde 1870 hasta la actualidad.



Para el Hábitat III, la mayoría de estos fondos fue puesto en reservas. Celi afirma que durante este tiempo no ha existido daño en los libros. “El Fondo Jesuita pasó por un proceso de conservación preventiva y por un proceso de restauración. Todos los fondos se mantienen en un estado de conservación óptimo”.



A criterio de Puente la demora en la reapertura de esta Biblioteca así como del Museo Nacional es una muestra de cómo el “Estado ha maltratado el tema de la memoria en el país. También, noto un desinterés en la sociedad. Parece que estos temas no le importa mucho a la gente ”.



En el plan que trabajó Puente se estimó que para la reapertura de la Biblioteca Nacional se necesitaba un monto de USD 1 millón. Celi, por su parte, sostiene que la cantidad no ha sido definida todavía.